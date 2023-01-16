«المخترعين» و«التطبيقي» تتعاونان لدعم المبدعين الكويتيين

وطن النهار

بحثت رئيسة الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار د. فاطمة الثلاب مع العميد المساعد للشؤون الأكاديمية في كلية الدراسات التكنولوجية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. علي العجمي سبل تعزيز التعاون بين الجمعية والكلية وجوانب متعلقة بالابتكار والتطوير والاختراعات.

وأكدت الثلاب أن اللقاء يأتي في اطار تواصل الجمعية مع المؤسسات التعليمية المعنية بدعم المبتكرين وتعزيز ثقافة الاختراع، فضلا عن دعم المواهب الواعدة وتمكينها علميا وتقنياً، مشيرة إلى أن كلية الدراسات التكنولوجية وضعت أخيراً خطة استراتيجية تتضمن تطوير البرامج والبحوث، الأمر الذي يعطي دورا للمخترعين الكويتيين في هذا الجانب.

ولفتت إلى أن دعم المؤسسات التعليمية للجمعية هو دعم للمبتكرين الكويتيين، لا سيما أن تلك المؤسسات لديها الإمكانات والبيئة المناسبة لاحتضان المبتكرين، وكذلك الاستفادة من خبرات المخترعين.

وأشارت إلى أن التعاون بين كلية الدراسات التكنولوجية وجمعية دعم المخترعين سينعكس ايجابا على الشباب الكويتي المبتكر.

ضم وفد الجمعية إلى جانب الثلاب نائب رئيس الجمعية سليمان الخطاف والمدير الفني للجمعية أحمد مظفر ود . خالد الخليفي.

