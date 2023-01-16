عقول هندسية مبدعة.. تأمل في «نظرة اهتمام»

وطن النهار

بحماس وشغف وفخر دخل أهالي طلبة السنة النهائية بكلية الهندسة والبترول معرض التصميم الهندسي الـ43 بقاعة المؤتمرات في مدينة صباح السالم الجامعية فرحين بنتاج عقول أبنائهم في إطار اجتيازهم مقرر التصميم الهندسي.

ويقتضي مقرر التصميم الهندسي تقديم الطلبة تصميما يجسد فكرة مبتكرة يمكن أن تكون مشروعا حقيقيا يخدم المجتمع ويحل قضاياه لذا ازدانت قاعة المؤتمرات بنحو 78 مشروعا أبدعتها قرائح 296 طالبا ألمعيا.

وكالة الأنباء الكويتية (كونا) رصدت مشاريع الطلبة التي شملت مختلف التخصصات بالكلية وتميزت بالجدة والحداثة ليستحق كل واحد منها أن يفرد له صفحة في سجل الإبداع.. إليكم قصة بعضها: جلست الطالبة في قسم الكهرباء دانة المطيري ذات مساء تطالع بعض الإحصاءات عن حوادث الطرق التي طالت عددا كبيرا من راكبي الدراجات الهوائية والنارية على حد سواء.

ولاحظت دانة تزايد أعداد المتضررين من تلك الحوادث فعقدت العزم على إيجاد وسيلة تسهم في تأمينهم وما إن انتهت من مطالعة تلك الإحصاءات حتى تداولت الأمر مع الطالبة رابعة المطيري.

شاركت رابعة زميلتها دانة تعاطفها الكبير مع ما يتعرض له قائدو الدراجات وأيدت التوجه نحو البحث عن فكرة مشروع يعنى بسلامتهم لا سيما مع تزايد أعداد مقدمي خدمات توصيل الطلبات عبر الدراجات النارية.

قطعت دانة ورابعة شوطا كبيرا من التحري والتمحيص لتصلا إلى فكرة مشروع إبداعي تكمن في ابتكار «قطعة ذكية خفيفة غير مكلفة وذات جودة عالية ومزودة بإضاءة وإشعارات تنبيهية على خوذة راكب الدراجة».خلال مرحلة ما قبل التوصل إلى تنفيذ فكرة المشروع قالت رابعة لدانة بنبرة واعدة: «علينا تقديم حل يخدم مستخدمي الدراجات بجميع أنواعها ويعتمد على تحويل أي خوذة إلى خوذه ذكية تتفاعل مع مرتديها والأفراد المحيطين بهم على حد سواء».

بنبرة مماثلة استجابت دانة لما قالته رابعة بالقول: «ما نريده هو تزويد تلك الخوذة بمقياس للمسافة من الخلف وعلى الأجناب حتى إذا ما اقترب جسم من المستخدم تصدر الخوذة صوتا للتنبيه وحبذا لو كانت مزودة بإضاءة تعبر عن حركة الشخص يمينا ويسارا». لم تتوقف الخصائص المبتكرة عند ذلك بل زادت رابعة: «من الضروري أيضا أن يشتمل الحل على خاصية تحديد مكان الشخص إذا تعرض لحادث وإرسال موقعه إلى الجهة المعنية المحددة من قبل المستخدم للإبلاغ عن حالته».

حملت الطالبتان على عاتقيهما تصميم مشروع يجسد كل تلك الخصائص الحيوية وهو ما قد كان لتخرجا بتصميم هندسي لـ«قطعة ذكية» تحقق ذلك بشكل تام وتنال اعتماد المشرفين بعد اختبارها والتحقق من فاعليتها.انتجت رابعة ودانة ابتكارا «أثبت جدارته لا سيما أنه حيوي وقليل الكلفة وخفيف الوزن لأنه مصنوع من البلاستيك ويمكن تثبيته على أي نوع من أنواع الخوذات إضافة إلى سهولة تشغيله».

في موطن آخر لإبداع أفكار مشاريع التصميم الهندسي وخلال جلسة حوارية قبيل التوصل إلى فكرة المشروع المبتغى احتدم النقاش بين الطلبة في قسم الهندسة الكيميائية حسن علي ومانع الرندي وسارة الصايغ وفاطمة دشتي للوصول إلى فكرة مشروعهم النهائي، ما بين عرض لفكرة ودحضها والبحث عن أخرى علا صوت أحدهم صائحا: «وجدتها.. مصنع أسيتون.. إن منطقة الشرق الأوسط تخلو من مصنع ينتجها رغم أنها حيوية وتدخل في تصنيع مواد التنظيف ومساحيق التجميل وتعتمد عليها الكثير من الصناعات ولها استخدامات يومية فلماذا لا يكون مشروعنا تصميم مصنع لإنتاجها وتصديرها؟».

قطع السؤال الجدل الدائر بين أفراد المجموعة وبعد برهة سكون قال زميل آخر «بالفعل لماذا لا نطمح إلى افتتاح أول مصنع بالكويت لتكون أول دولة تنتج هذه المادة بالشرق الأوسط ومن ثم تصدرها لكل دول العالم؟».

اقتنع أفراد المجموعة بالفكرة فاعتمدوها أساسا لمشروعهم وبدأوا في العمل الجاد على مدى الفترة الماضية ليرى تصميمهم النور خلال المعرض الذي افتتح في 9 يناير الحالي.

وضمن مواطن الإبداع بأقسام كلية الهندسة والبترول التقت خمس طالبات من قسم الهندسة المدنية تخصص الهندسة البيئية وأخذن يعددن هموم البيئة الكويتية باحثات عن فكرة مشروع يخلصها ما تعانيه. بدأت إحدى الطالبات سرد معلومات جمعتها عن جزيرة قاروه وأهميتها وما تواجهه من «مشكلات بيئية أدت إلى تآكلها في السنوات العشرين الأخيرة وهي الجزيرة الكويتية الأبعد عن شواطئ الكويت».

استرعى ما قالته الطالبة اهتمام زميلتها التي أكدت فكرتها مبدية قلقها من هذا التآكل باعتبار هذه الجزيرة «ذات أهمية كبيرة في ترسيم الحدود البحرية الكويتية وتآكلها يعني أن تقل مساحتها ما سيقلل بدوره مساحة الكويت ككل».

هنا قررت المجموعة بدء البحث عن وسيلة لمواجهة هذه المعضلة فوضعت إحداهن اليد على الجرح حين قالت: «إن الجزيرة كانت مكانا لشعب مرجانية وبسبب تدهور البيئة البحرية وعدم الاهتمام بها فقدنا الكثير منها».وبسؤال يحمل في طياته محور مشروع مبتكر زادت: «ألا يمكننا بناء هيكل خرساني لزراعة شعب مرجانية حول الجزيرة لنحافظ على مساحتها؟» وهو السؤال الذي ردت عليه زميلتها بتأكيد عبقرية الفكرة.

اجتمع رأي المجموعة على العمل لتصميم هندسي يجسد تلك الفكرة المبتكرة وبعد البحث والدراسة والعمل الدؤوب أخرجن المشروع الذي أسمينه «القبة الخرسانية لبناء وزراعة الشعب المرجانية» واضعات في حسبانهن أن «إعادة تأهيل الجزيرة يحتاج إلى 1500 قبة».

صممت الطالبات الخمس مشروعهن ليقوم على إعادة تأهيل الجزيرة واستعادة الحياة المرجانية فيها لتغطية المساحة كاملة بإنشاء مصنع يهدف في أشهره الثلاثة الأولى إلى تغطية احتياج الجزيرة من القبب الخرسانية والعمل على تصدير إنتاجها إلى الدول التي تعاني المشكلة ذاتها.

ويعتمد هيكل القبة الخرسانية على أن يكون بارتفاع 71 سنتيمترا وبقطر 73 سينتمترا ومكون من مادة الاسمنت والـ«فلاي اش» وهي من المواد الصديقة للبيئة. وتشي المشروعات المعروضة وقبلها إطلاق القمر الاصطناعي الكويت الأول (كويت سات1) بأن قطار الإبداع بجامعة الكويت لم ولن يتوقف وسيواصل رحلته في جنباتها وخصوصا مع هذا المعرض الذي يفتح الباب مشرعا أمام مهندسي المستقبل القريب ليحققوا آمالهم برفع اسم الكويت عاليا في عالم الإبداع.

