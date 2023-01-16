«الوقف الإنساني» قدمت مواد التدفئة للاجئين السوريين

وطن النهار

قدمت الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية مواد التدفئة للاجئين السوريين في لبنان وبالمخيمات السورية، في إطار جهودها الإغاثية والإنسانية الداعمة للنازحين، وقال رئيس الجمعية المهندس نصار العبدالجليل، إن الوقف الإنساني مع انخفاض درجة الحرارة بمناطق اللاجئين السوريين، أطلقت حملة مساعداتها الشتوية والتي اشتملت على توزيع مواد التدفئة اللازمة والمتمثلة في «المازوت والديزل». وأوضح العبدالجليل في تصريح صحافي، أن الجمعية استعدت لحملة الشتاء خلال الفترة الماضية بمتابعة أوضاع النازحين واللاجئين السوريين، بهدف التفاعل مع احتياجاتهم، وعلى الفور تم تحديد الهدف الخاص بمواد التدفئة «المازوت والديزل» كاحتياج ضروري، في هذا البرد القارس. وقال انه أكثر من مليون طفل سوري يتعرضون للبرد الشديد في مخيماتهم التي تفتقر لأبسط وسائل التدفئة، مؤكدا استمرار الجمعية في تقديم المساعدات الإنسانية التي تهدف لتخفيف معانات المتضررين، في ظل أوضاع معيشية بالغة الصعوبة تحيط بهم وبأطفالهم وتحديداً في فصل الشتاء.

وثمن العبدالجليل الدعم المتواصل الذي يقدمه أهل الكويت للنازحين واللاجئين السوريين، لما في ذلك من تجسيد لأسمى معاني الأخوة بين أهل الإسلام، مصداقاً لقول النبي ? «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى».. سائلاً الله تبارك وتعالى أن يتقبل من المحسنين الكرام صدقاتهم، وأن يكتب لهم أجر تفريج الكربات.

