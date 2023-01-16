«ملست آسيا» احتفل بمرور 10 سنوات على «التمديدات الكهربائية»

وطن النهار

أكد نائب رئيس المنظمة العالمية للعلوم والتكنولوجيا رئيس مكتبها الاقليمي (ملست آسيا) المهندس عدنان المير، ان مسابقة التمديدات الكهربائية التي ينظمها سنويا مكتب منظمة الملست بالتعاون مع وزارة التربية لطلبة المرحلة المتوسطة بنين تستكمل عقدها الاول بختام تصفياتها النهائية شهر مارس المقبل وذلك بمرور عشر سنوات على انطلاق فعاليات نسختها الاولى العام 2013 ومازالت مستمرة سنويا لطلبة الكويت حتى الآن»، لافتا الى ان ملست اسيا وفي هذا السياق البرامجي الطلابي احتفل العام الماضي 2022 بمرور 20 عاما على تأسيس مركز الروبوت الكويتي بالتعاون مع وزارة التربية. وأوضح المير في تصريح صحافي، ان «المسابقة التي تشهد منافساتها العديد من المراحل التنافسية وورش العمل التطبيقية والمحاضرات العلمية وبرامج التدريب المكثفة ويستفيد منها سنويا المئات من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات تهدف إلى تنمية قدرات الشباب وإبداعاتهم في مجال العلوم والتكنولوجيا واكتشاف قدراتهم ومواهبهم وصولا الى رفع اسم الكويت في المحافل والمراكز المتقدمة عالميا، فضلا عن تعزيز المواهب الفنية والأعمال اليدوية والمهارية ودعم الأنشطة التطبيقية المعنية بمجال التمديدات الكهربائية واستثمار اوقات الفراغ في التكنولوجيا وترسيخ ثقافة الاعمال اليدوية والمساهمة في بناء مجتمع متحكم في التكنولوجيا الكهربائية فضلا عن ترسيخ العمل الجماعي بين الطلبة».

