رسالة لسمو الأمير من عبدالله الثاني

الأولى

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في قصر بيان امس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد حيث نقل لسموه رسالة شفوية موجهة إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد من الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين ودعم وحدة الصف ومسيرة العمل العربي المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وقد حمله سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد تحياته وتقديره لملك الأردن وإلى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بن الحسين ولي العهد الأردني وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية ولشعب المملكة الأردنية الهاشمية المزيد من التقدم والازدهار.

من جهة أخرى التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وأكد الجانبان صلابة التعاون الثنائي والحرص المشترك على المضي بها الى آفاق أوسع وأكثر شمولية تنفيذا لتوجيهات القيادتين وبحث مجالات التعاون المتعددة لاسيما الاقتصادية والاستثمارية والسياحية ومجالات التعليم والأمن الغذائي والدفاعي بما يعزز المصلحة المشتركة للبلدين ويحقق تطلعات شعبيهما.

واتفق الوزيران على أهمية استمرار التشاور وتنسيق المواقف تجاه القضايا والتحديات الإقليمية وسبل التعامل معها بما يسهم في حل الأزمات في المنطقة ويحقق الأمن والاستقرار فيها مؤكدين في ذات السياق على أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين الكويت وجمهورية العراق لما بعد العلامة 162 بما يسهم في تعزيز العلاقات بين الدولتين ويحقق المصالح المشتركة بينهما والانطلاق بها إلى آفاق أوسع مرحبين بالخطوات الإيجابية والإجراءات التي يقوم بها الجانب العراقي في هذا الشأن.