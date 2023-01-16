علاقة السلطتين.. الرؤية معدومة

الأولى

ازداد الوضع السياسي الحرج بين السلطتين التنفيذية والتشريعية غموضا، خصوصا أن ما يحدث تحت الطاولة اكثر مما يحدث في العلن، والمساعي التي يقوم بها بعض النواب لم تحرك ساكنا بعدما قررت اللجنة المالية امس بإلاجماع عدم سحب أي من تقاريرها المدرجة على جدول أعمال مجلس الامة ومن بينها اسقاط القروض ما لم يتم تقديم تعديلات جوهرية وقانونية على كل منها. وفيما تتطلع الأنظار الى ما سيسفر عنه اجتماع مجلس الوزراء اليوم، قال مصدر برلماني لـ النهار ان الأمور وصلت الى طريق مسدود فلا الحكومة قدمت ما يدعم معيشة المواطن ولا اللجنة المالية سحبت التقرير، بالإضافة الى اصرار النائب مبارك الحجرف على الاستمرار في استجوابه وزير المالية.

وتابع المصدر قائلا ان الصورة حتى الآن ضبابية، ولكن وفق المعطيات البسيطة المتوافرة فإن من المتوقع ان يكون الحل في استقالة الحكومة وتشكيل أخرى وهو ما اصبح يتردد بين بعض النواب الذين لهم اتصالات مع الحكومة وذلك لانقاذ مجلس الامة من الحل.

وبالعودة الى اجتماع اللجنة المالية قال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور إنه في حال وردت أي تعديلات جوهرية وقانونية فإن اللجنة قد تسحب التقارير شريطة موافقة مجلس الأمة، ليتسنى لها تقديم تقارير تكميلية حيالها.

وأضاف ان اللجنة ناقشت مقترح إلغاء المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية المعاشات الاستثنائية، لكنها لم تتخذ أي قرار حياله لعدم ورود البيانات التي طلبتها من وزارة المالية ومؤسسة التأمينات والبنك المركزي، ولذلك قررت دعوة هذه الجهات إلى اجتماع في 19 أو 22 الحالي لتتمكن من تقديم التقرير على جدول أعمال الجلسة المقبلة.

وأوضح عاشور أن اقتراح إلغاء المادة 80 لم يمنح استثناءات لأي جهة، سواء العسكريون أو المعاقون أو غيرهم، وبناء عليه فإن إلغاء المعاش الاستثنائي سيشملهم ما لم يتم تقديم مقترحات أو تعديلات جديدة.

وأشار إلى ان اللجنة ناقشت إلغاء الوكيل المحلي في قانون التجارة وقررت دعوة الجهات المعنية للاجتماع الخميس المقبل لمناقشتها في هذه التعديلات، لافتا الى انها قررت دعوة غرفة التجارة لاجتماع غدا الثلاثاء لمناقشتها في قانون الغرفة المقترح وتحويلها إلى نقابة وتطبيق قانون العمل الأهلي عليها.