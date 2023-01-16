loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

انخفاض الرؤية


قالت إدارة الأرصاد الجوية إن البلاد تتأثر بحالة مطرية تبدأ تدريجيا من مساء اليوم الاثنين وتستمر حتى نهار يوم غد الثلاثاء.
وأضاف مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لـ«كونا» أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي مصحوبا بكتلة هوائية رطبة يتزامن مع وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا.
وأوضح القراوي أن ذلك يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها بعض السحب الركامية مصحوبة بهطول أمطار مستمرة خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة على بعض المناطق خاصة الجنوبية.
وذكر أنه يصاحب ذلك نشاط في الرياح مع انخفاض في الرؤية الأفقية على بعض المناطق وارتفاع الأمواج البحرية لأكثر من 6 أقدام.
وتوقع أن تتحسن الأجواء تدريجيا من نهار يوم غد الثلاثاء حيث تقل السحب وتنحسر فرص الأمطار مع تقدم امتداد مرتفع جوي مصحوبا بكتلة هوائية باردة ويكون الطقس مائلا للبرودة نهارا وباردا إلى شديد البرودة ليلا خاصة على المناطق البرية وفرص لتكون الضباب.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة