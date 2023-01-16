الإثنين 16 يناير 2023 ,24 جمادى الآخرة 1444
رقم العدد:
4329
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
وطن النهار
وطن النهار
ديوان Diwan
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
إضاءات
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صندوق النقد... الخليج أصبح قبلة الفعاليات الدولية... للدقة الخليج... عدا بلد.. «إحنا غير» !
تائه
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