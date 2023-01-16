«الاحتياطي العام» مهدد.. بـ«التصفير»

الأولى

كشفت مصادر معنية لـ النهار، أن القوانين الشعبوية ستهوي بصندوق الاحتياطي العام نحو القاع، خاصة مع تراجع أسعار النفط أكثر من 26% منذ بداية العام وحتى اليوم، واستمرارية المصروفات الجارية في الارتفاع.

وأشارت الى أن التطور الاقتصادي سيكون بعيد المنال مع استمرار التأزيم، الذي تقوده مطالبات إسقاط القروض وزيادة الرواتب وعدم الالتفات إلى قضايا المستقبل الملحة مثل التعليم والإسكان والصحة والمشاريع المؤجلة وغيرها.

وبينت أن التأزيم السياسي لا يمكن أن يتحقق معه حلم تحول الكويت الى مركز مالي وتجاري، كما لا يمكن مساءلة الحكومة سياسياً اذا لم يترك لها مجال للعمل.

وأوضحت أن الاعتماد على النفط وحده ليس حلاً لتحقيق تنمية مستدامة قادرة على تلبية متطلبات الأجيال القادمة، مبينة اهمية الالتفات إلى الشباب وتأهيلهم للدخول في سوق العمل، بدلاً من المشاحنات واستنزاف المال العام في مطالبات شعبوية لن يكون لها مردود حقيقي على المدى الطويل.