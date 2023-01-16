السجن 7 سنوات لوكيل سابق لـ«الأوقاف»

الأولى

دانت محكمة التمييز وكيل سابق لوزارة الاوقاف ومدير مكتب هيئة خيرية و2 آخرين وألغت حكم براءتهم في قضية رشوة وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وقضت بحبس كل منهم 7 سنوات مع الشغل والزامهم جميعا برد مليوني دولار وتغريمهم اربعة ملايين دولار أخرى. وألزمت المحكمة المتهم الاول وكيل الوزارة السابق والمتهم الثاني برد 70 الف دينار وتغريمهما 140 الف دينار كما الزمت المتهم الثاني برد 10 الاف دينار وتغريمه 20 الف دينار وتغريم الاول والرابع مبلغ 57 الفا و450 دينارا، وامرت بابعاد المتهم الثاني عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وكانت النيابة العامة اسندت للمتهمين بصفتهما الأول موظفاً عامـاً في وزارة الأوقـاف وعضـو مجلـس إدارة هيئـة خيريـة ورئيس لجنـة خيرية والثـــانـي فـي حـكـم الموظـف الـعـام - مـدير مكتـب هيئـة خيريـة لـدى جمهوريـة أذربيجـان- انهما سـهلا للمتهمـين الثالـث والرابـع الاستيلاء بغيـر حـق علـى ســتة ملايين دولار قيمـة فـرق السعر الحقيقـي لـثمن بيـع عقار بمدينـة بـاكو عاصـمة جمهوريـة أذربيجـان والمملوكـة لجهـة عملهمـا والمخصصـة لإقامـة مؤسسـة كويتيـة إسـلامية علميـة ثقافيـة تحمـل اسـم الكويـت كمركـز إشـعاع حضـاري بـأن باعـا للمتهمين الثالث والرابع بموجـب توكيـل مـن المـتهم الأول للثـــاني وعقد البيـع المـؤرخ 31/ 10/2014 بمبلـغ مليــوني دولار لـم يـسـدد مـن قيمتـه سـوى مليـون دولار في حين أن قيمتهـا الحقيقيـة آنـذاك سبعة ملايين دولار.

وقالت انهما سـهلا بغيـر حــق لمجلس اذربيجاني اسلامي الاستيلاء علـى 70 ألـف دينـار بـأن استغلا طبيعة عملهمـا فأصـدر المـتهم الأول موافقتـه للمـتهم الثـانـي بمـنـح هـذه الجهـة المبلـغ المـذكور - تحــت مسمـي قـرض - فـي غيـر الأغـراض المخصصة لعمـل اللجنـة الخيرية ومكنـا بـذلك تلـك الجهة من الاستيلاء على هذا المبلغ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وزادت ان المتهم الثاني سهَّل بغير حق للمجلس الاذربيجاني الاستيلاء بغير حق على مبلغ 10 آلاف دينار مملوكة لجهة عمله لشراء قطعة أرض لصالحها بمدينة قبالا بجمهورية اذربيجان فاتبعها لصالح تلك الجهة ومكنها بذلك من الاستيلاء على المبلغ المذكور.

واوضحت ان الثالث والرابع اشـــــتركا بطريقـي الاتفـاق والمسـاعدة مع المتهمـين الأول والثـانـي بان سـاعداهما بإمـدادهما بالبيانـات والمعلومـات اللازمـة لارتكـاب تلـك الجريمـة.

ومضت تقول ان المتهم الأول قبـل لنفسـه عطيـة مبلغ ثمانيـة وعشـرين ألـفا وسبعمائة وخمسـة وأربعين دينـار مـن المـتهم الرابـع للامتنـاع عـن عمـل مـن أعمـال وظيفتـه المكلـف بهـا وهـي المحافظـة علــى أصـول وممتلكـات جـهـة عملـه بـأن قبـل لنفسـه المبلـغ آنـف البيـان المـودع بموجب شـــــــيك بحسـاب شــركة خاصة بنجلـه التـي عينهـا للمـتهم الرابـع مقابل ارتكاب الجريمـة.