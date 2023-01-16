الكويت كسبت دعوى دولية طالبتها بدفع 264 مليون دولار

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أعلنت إدارة الفتوى والتشريع صدور حكم لمصلحة الكويت في شأن دعوى التحكيم الدولي المرفوعة من ائتلاف شركات إيطالية وإسبانية شارك في إنشاء وإنجاز وصيانة شارع جمال عبدالناصر.

وكان الائتلاف قد تقدم ضد حكومة الكويت ممثلة في وزارة الأشغال بدعوى أمام مركز التحكيم الدولي لتسوية منازعات الاستثمار «آي سي إس آي دي». وقالت «الفتوى والتشريع» في بيان لها امس الأحد: إن «التحكيم يتعلق بالمطالبة بـ 264 مليون دولار تعويضا عن المخالفات المنسوبة للكويت والغرامات المطبقة دون وجه حق حسب زعم هذه الشركات إضافة للفوائد ومصاريف التحكيم، لافتة الى ان هذه الشركات زعمت أن الكويت انتهكت عددا من الأحكام الواردة في الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع كل من ايطاليا وإسبانيا بشأن حماية و تشجيع الاستثمارات».

وأوضحت أن الكويت قدمت عدة دفوع إجرائية وموضوعية للتصدي، كما دفعت بانتفاء صفة المدعين وقدمت دفاعها مفصلا فيما يتعلق بالمطالبات المقدمة من الخصوم.

وأضافت أن الدعوى استمرت ست سنوات تبادل فيها الطرفان الدفوع والمستندات والأدلة حيث تمكن الفريق القانوني من إقناع هيئة التحكيم بعدم صحة مزاعم وادعاءات الخصوم وعدم أحقيتهم بأي من المبالغ المطالب بها كتعويض.

وبينت أنه صدر الحكم لمصلحة الكويت برفض جميع طلبات الخصوم ورفض التعويض المطالب به بقيمة 264 مليون دولار وإلزامهم بنسبة من التكاليف والمصروفات والأتعاب التي تكبدتها الكويت خلال اجراءات التحكيم حيث ألزمت الخصوم بدفع ما يقارب 12 مليون دولار.