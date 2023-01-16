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55 ألف زائر خليجي دخلوا العراق خلال 10 أيام


أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية اللواء عمر الوائلي امس أن أكثر من 55 ألف زائر من دول الخليج العربي دخلوا الى العراق منذ انطلاق بطولة (خليجي 25) وذلك عبر منفذي مطار (البصرة) الدولي و(سفوان) الحدودي. وقال في تصريح لـ «كونا» إن مجموع الزائرين عبر مطار البصرة منذ الـ28 من ديسمبر الماضي وحتى اليوم بلغ 16874 زائرا فيما بلغ إجمالي الزائرين عن طريق منفذ (سفوان) الحدودي مع الكويت 38527 زائرا.
وأضاف أن إجمالي الزائرين بلغ 55401 زائر بين مشجعين ولاعبين ووفود رسمية واعلاميين من جميع الدول المشاركة في البطولة.
وقدمت الحكومة العراقية تسهيلات كبيرة لمواطني دول الخليج العربي واليمن من أجل دخول العراق وتشجيع منتخباتهم في البطولة التي تقام حاليا في البصرة.


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