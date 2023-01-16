«الاحتياطي العام» سيعود للقاع.. حال استنزافه شعبياً

مال وأعمال

كشفت مصادر معنية لـ «النهار»، ان المطالبات الشعبوية ستقود صندوق الاحتياطي العام للقاع مجدداً، خاصة مع تراجعات اسعار النفط بأكثر من 26% منذ بداية العام وحتى اليوم، ومع استمرارية المصروفات الجارية في الارتفاع.

وأبدت المصادر استغرابها من توجيه اكثر من 1000 سؤال برلماني في مدة زمنية قصيرة لوزراء الحكومة، متسائلة «كيف يتم العمل مع استنزاف طاقات الادارات المختلفة في الجهات الحكومية».

وأشارت، إلى ان التطور الاقتصادي سيكون بعيد المنال مع استمرار التأزيم، والذي تقوده مطالبات اسقاط القروض وزيادة الرواتب، دون اي مردود على مستقبل الأجيال القادمة وعدم الالتفات إلى قضايا المستقبل الملحة مثل: التعليم والاسكان والصحة والمشاريع المؤجلة وغيرها. وبينت ان التأزيم السياسي لا يمكن ان يحقق معه حلم تحول الكويت لمركز مالي وتجاري، والتي نادت بها العديد من الحكومات دون جدوى.

وأوضحت المصادر، انه لا يمكن مساءلة الحكومة سياسياً ولم يترك لها مجالاً للعمل، كما ان الانجازات ستظل غائبة عن الحكومة طالما استمر سيل الاستجوابات غير المبرر. ولفتت إلى ان انفاق مئات الملايين كترضيات سياسية هو هدر واضح، واستفزاز لمشاعر الآلاف من المواطنين الذين يعانون تحت وطأة الايجارات وارتفاع اقساط القروض، والتي باتت تداعياتها الاجتماعية غير محتملة للكثير من الأسر. وأوضحت، أهمية التوافق وحل المسائل الخلافية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مستدركة بالقول ان الاعتماد على النفط ودخله ليس حلاً لتحقيق تنمية مستدامة قادرة على تلبية متطلبات الأجيال القادمة. وبينت ضرورة الالتفات إلى الشباب وتأهيلهم للدخول في سوق العمل، بدلاً من المشاحنات واستنزاف المال العام في مطالبات شعبوية ووهمية لن يكون لها مردود حقيقي على المدى الطويل.

