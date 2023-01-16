الخسائر تتواصل.. البورصة تفقد 113 مليون دينار

مال وأعمال

واصلت مؤشرات البورصة مسلسل الخسائر حيث شهدت امس حالة من تراجع جماعي بضغط من انخفاض 7 قطاعات يتقدمها منافع، لتهبط القيمة السوقية في نهاية الجلسة بنسبة 0.24 في المئة وبنحو 113 مليون دينار من 45.688 مليار دينار إلى 45.575 مليار دينار.

وانخفضت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 92 مليون دينار وبنسبة 0.25 في المئة من 36.373 مليار دينار إلى 36.281 مليار دينار، وتقلصت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.23 في المئة وبقيمة 22 مليون دينار من 9.315 مليارات دينار إلى 9.293 مليارات دينار.

وحقق المؤشر العام خسائر بنسبة 0.23 في المئة وبـ 17.03 نقطة من 7131.4 نقطة إلى 7114.4 نقطة، وانخفض السوق الأول بنسبة 0.25 في المئة وبنحو 19.8 نقطة من 7895.2 نقطة إلى 7875.41 نقطة، وتراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.18 في المئة وبنحو 10.5 نقاط من 5588.3 نقطة إلى 5577.9 نقطة، وتراجع المؤشر الرئيسي 50 بنسبة 0.33 في المئة وبـ 19.3 نقطة من 5700.5 نقطة إلى 5681.2 نقطة.

وتراجعت وتيرة التداولات خلال الجلسة مقارنة مع الجلسة السابقة، لتهبط السيولة بنسبة 29.7 في المئة من 64.7 مليون دينار في جلسة الخميس إلى 45.4 مليون دينار، كما انخفضت احجام التداول بنسبة 29.3 في المئة من 175 مليون سهم إلى 123.7 مليون سهم، وتقلصت الصفقات من 14.06 الف صفقة إلى 8.8 آلاف صفقة.

قطاعياً، شهدت الجلسة انخفاض 7 قطاعات على رأسها قطاع منافع بنحو 2.70 في المئة، بينما ارتفعت 5 قطاعات تقدمها التكنولوجيا بـ 7.14 في المئة، فيما استقر قطاع الرعاية الصحية وحيداً.

وعلى مستوى الأسهم، تقدم «تحصيلات» القائمة الخضراء بـ9.73 في المئة، بينما جاء «أصول» على رأس التراجعات بـ 9.47 في المئة.

وبشأن الأنشط، تصدر «أجيليتي» المتراجع 4.87 في المئة الكميات بـ 26.19 مليون سهم، بينما تقدم «بيتك» السيولة بقيمة 15.39 مليون دينار، متراجعاً 0.50 في المئة.

