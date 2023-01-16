التضخم في السعودية يرتفع إلى 3.3 % في ديسمبر

مال وأعمال

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 3.3 في المئة في ديسمبر الماضي، مقابل 2.9 في المئة في نوفمبر، مدفوعا بزيادة تكاليف السكن والغذاء، بحسب بيان من الهيئة العامة للاحصاء

وذكر البيان، ان قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز، ارتفع بنسبة 5.9 في المئة في ديسمبر، على اساس سنوي، متأثرا بارتفاع اسعار ايجارات الشقق السكنية بنسبة 18.1 في المئة.

«وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في ديسمبر، نظرا لوزنه في المؤشر البالغ 25.5 في المئة»، بحسب البيان.

قسم الأغذية والمشروبات ارتفع ايضا بنسبة 4.2 في المئة على اساس سنوي في ديسمبر، وذلك بسبب ارتفاع في اسعار اللحوم والدواجن بنسبة 5.9 في المئة.

كما ارتفع قسم النقل بنسبة 4.1 في المئة، بسبب ارتفاع اسعار شراء المركبات بنسبة 5 في المئة.

