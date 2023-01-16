S&P: ز8.6 تريليونات دولار كلفة رفع الفائدة

مال وأعمال

أفادت وكالة «S&P» للتصنيف الائتماني ان قرارات البنوك المركزية برفع الفائدة ربما تؤدي إلى تحمل المقترضين 8.6 تريليونات دولار تكاليف خدمة دين اضافية خلال السنوات القادمة.

وحذرت الوكالة من تباطؤ في النشاط الاقتصادي العالمي نتيجة لزيادة تكاليف الاقتراض.

وكانت بنوك مركزية رئيسة قد قررت رفع معدلات الفائدة بمقدار 2700 نقطة اساس خلال عام 2022 لكبح جماح التضخم المرتفع.

وفي ذات السياق، تثير هذه الزيادات في اسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض المخاوف من وقوع الاقتصاد العالمي تحت براثن الركود.

وتقول الوكالة في تقرير ان هذه المخاوف.

ربما تثير ايضاً ازمة مالية، وهو ما يتطلب ضرورة احداث توازن بين الانفاق والادخار.

