المزروعي: «أوبك +» فقدت 3.7 ملايين برميل يومياً من طاقة إنتاج النفط

مال وأعمال

حذّر وزير الطاقة الاماراتي سهيل المزروعي من ارتفاع اسعار النفط نتيجة التحديات التي تواجه تمويل استثمارات النفط، مؤكداً ان الطلب سيرتفع على الطاقة، كما ان ضعف الاستثمارات نتيجة تلك التحديات سيزيد الفجوة بين العرض والطلب. قال المزروعي في مقابلة مع قناة الشرق ان تراجع الاستثمارات بقطاع النفط نتج عنه تراجع الطاقة الانتاجية لدول تحالف «أوبك+» بنحو 3.7 ملايين برميل يومياً، موضحاً ان دول التحالف تمثل 40% من انتاج النفط العالمي. أكد الوزير ان الامارات تعمل بخطى استباقية لتعويض تراجع طاقة انتاج النفط ببعض الدول، من خلال تبكير خطة زيادة الطاقة الانتاجية للنفط من الامارات إلى 5 ملايين برميل يومياً لتكون في عام 2027 بدلاً من عام 2030. وتبلغ طاقة انتاج النفط حالياً في الامارات نحو 4.2 ملايين برميل يومياً، بينما تنتج حالياً نحو 3.1 ملايين برميل يومياً فقط في اطار اتفاق «أوبك+» الذي يعمل على التحكم في انتاج النفط لتحقيق التوازن بين العرض والطلب. وأضاف المزروعي ان الطاقة المتجددة تحقق الزيادة الأكبر في معدلات النمو بقطاع الطاقة، ولكن الطاقة الأحفورية ما زالت هي الأكبر من حيث الحجم ضمن مزيج الطاقة. يواجه تحالف «أوبك+» آفاقاً متقلبة لسوق النفط، سواء من ناحية العرض أو الطلب، مع دخول العقوبات الأوروبية على خام روسيا حيز التنفيذ، بالتوازي مع تفكيك الصين للاجراءات المتعلقة بسياسة «صفر كوفيد» التي ادت لتراجع الاستهلاك بشكل ملحوظ لدى اكبر مستورد للنفط في العالم. خام غرب تكساس الوسيط ارتفع فوق مستوى 79 دولاراً للبرميل يوم الجمعة، متوجاً زيادة اسبوعية تجاوزت 8%، تميز بها اقوى اداء اسبوعي منذ شهر اكتوبر 2022.