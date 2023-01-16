منتدى دافوس يعود للانعقاد بجدول أعمال مزدحم بالأزمات

مال وأعمال

بلومبيرغ: تتجه نخبة من المسؤولين حول العالم إلى الجبال مرة اخرى، مع عودة الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي إلى دافوس في الشتاء، للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.

وتسبب الوباء والاغلاقات اللاحقة التي نجمت عنه، في الغاء اجتماعات يناير عامي 2021 و2022. ومع عودة الأمور إلى طبيعتها، يجتمع اكثر من 2700 سياسي ومسؤول تنفيذي ومستثمر ومصرفي وأكاديمي هذا الأسبوع في منتجع التزلج السويسري. ويناقش جدول اعمال المؤتمر الـ53 من خلال جلسات نقاشية عدة، موضوعات مثل حرب اوكرانيا والاحتباس الحراري والاستعداد لوباء جديد، و«التعاون وسط عالم مفكك»، إلى جانب عقد حفلات لتناول المشروبات سريعة التجهيز، كتلك التي ينظمها «جيه بي مورغان»، بالاضافة إلى جلسات التأمل اليومية لممارسة اليقظة الذهنية.

وخلال مايو الماضي، توجه العديد من المسؤولين إلى اكثر مدن اوروبا ارتفاعاً للمشاركة في اول دورة صيفية للمنتدى، الا ان مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي، كلاوس شواب، اعاد الاجتماعات مرة اخرى إلى حيث تتساقط الثلوج، وان كان معدل تساقط الثلوج هذا العام اقل من مستوياته الاعتيادية. تتزامن الاجتماعات مع تتزايد المخاوف بشأن قضايا عديدة، من بينها الحرب الروسية في اوكرانيا، والركود العالمي الذي يلوح في الأفق، وسط ارتفاع تكلفة المعيشة، وهذا بالاضافة إلى التحفظات على جهود مكافحة تغير المناخ، والتي تعكس وجود مؤشرات، وان كانت طفيفة، على تراجعها.

قالت سعدية زاهدي مديرة المنتدى لتلفزيون بلومبرغ: «نواجه خطر نشوء ازمات متعددة، بسبب تزامن احداث عديدة تدفع القادة إلى مواجهة اوقات عصيبة ربما ليسوا مستعدين لها».

من هم الحاضرون؟

لن يحضر من قادة مجموعة السبع سوى المستشار الألماني، اولاف شولتز. ومن الصين، يتحدث نائب رئيس مجلس الدولة، ليو خه. ومن بين الشخصيات السياسية البارزة التي ستحضر الاجتماعات، رؤساء الاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي «الناتو»، وفنلندا، واليونان، واسبانيا، والفلبين، وجنوب افريقيا، وكوريا الجنوبية.

يضم وفد الولايات المتحدة، وزير العمل، مارتي والش، والممثلة التجارية، كاثرين تاي، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي. يحضر إلى المنتدى نحو 100 ملياردير، اغلبهم من الولايات المتحدة، من بينهم لورنس فينك، من «بلاك روك»، وستيف شوارزمان من «بلاكستون»، كما يحضر ايضاً عدد من المليارديرات من السعودية والهند.

غائبون عن المنتدى

وول ستريت ايضاً ستكون حاضرة بقوة من خلال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ«جيه بي مورغان»، وديفيد سولومون، من «غولدمان ساكس»، وجين فريزر من «سيتي غروب»، وكذلك يحضر نظراؤهم من «بنك اوف اميركا»، و«مورغان ستانلي»، و«يو بي اس»، و«دويتشه بنك».

ومن جديد، يغيب الأوليغارشية الروس، الذين ساهموا في تمويل الحفلات والاعلانات، والذي جاء قرار تجميد مشاركتهم عقب غزو الرئيس، فلاديمير بوتين لأوكرانيا وما تبع ذلك من عقوبات دولية. في المقابل، يمثل اوكرانيا وفد حكومي سيحضر إلى سويسرا.

