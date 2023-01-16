«زين» أطلقت النسخة الجديدة لبرنامج «جيل Z» للخريجين

مال وأعمال

أطلقت مجموعة زين النسخة الجديدة لمشروعها التدريبي للشباب الخريجين «جيل Z»، باختيار 6 مواهب وطنية شابة في برنامج الخريجين للعام 2023، الذي تستهدف منه الاستثمار في المواهب الوطنية، والمساهمة في تأهيل جيل جديد من قادة الأعمال.

واعتمدت زين في اختيارها للخريجين المشاركين في نسخة هذا العام على مجموعة من المعايير التي تراعي تحقيق البيئة الأمثل لإطلاق ابتكارات رواد الأعمال، إذ جرى تقييم الخريجين المشاركين في البرنامج من جانب لجنة تحكيم تتكون من عناصر تمتلك خبرات واسعة في العديد من المجالات، إذ اعتمد اختيار اللجنة على صفات الإبداع والشغف وروح المبادرة.

وتستهدف المجموعة الرائدة في الابتكارات الرقمية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا من هذا البرنامج التطويري تنمية وتطوير قدرات الشباب، والتغيير المستمر في ثقافة العمل، خصوصا بعد ما حققت الدورات السابقة لهذه المبادرة نجاحا كبيرا بتقديم كوادر وطنية شابة إلى بيئة الأعمال، حيث التحق عدد كبير من الخريجين من هذا المشروع للعمل في زين منذ النسخة الأولى التي انطلقت في العام 2016.

وتركز زين على تطوير القدرات المعرفية للخريجين، والمساعدة في تنمية أفكارهم بأساليب مبتكرة، حيث ستكون نسخة برنامج «جيل «Z لهذا العام نسخة مطورة لبرنامج «ZTwentyTwo» الذي جرى تنفيذه في العام 2022، وغيره من برامج الخريجين المشابهة التي نفذتها مجموعة زين على مدار السنوات السبع الأخيرة. الجدير بالذكر أن برنامج «جيل Z » يسعى إلى رعاية رواد الأعمال والمبتكرين في بيئة العمل الداخلية، كما تستهدف زين تطوير عقلية الإبداع والابتكار، بهدف دعم استراتيجية نمو أعمالها في أسواق الشرق الأوسط، التي اكتسبت مؤخرا زخما هائلا، إذ دفعت زين محفظة أعمالها إلى مجالات النمو في خدمات التكنولوجيا المالية «فينتك»، المنصات التكنولوجية، التوسع في خدمات البيانات عالية الجودة لقطاع الأعمال، مجالات الرياضات الإلكترونية، منصة واجهة برمجة التطبيقات (API)، الحوسبة السحابية، الخدمات المدارة، البيانات الضخمة، إنترنت الأشياء، والتشارك في البنية التحتية.

وتشمل الموضوعات الرئيسية الجديدة في نسخة هذا العام من برنامج «جيل Z»: التمكين، المناصرة، والتشجيع على المشاركة، وذلك انسجاماً مع استراتيجية التنوع والإنصاف والاشتمال التي قامت زين بتطويرها مؤخرا، واجتذبت الدورة الحالية من برنامج «جيل Z » اهتمام 300 من جيل الشباب الخريجين، إذ تم توجيه الدعوة إلى 85 لمقابلات الجولة الأولى، وعبر منها 20 مشاركا للجولة الثانية، وفي المرحلة اللاحقة عبر 12 مشاركا من الشباب إلى قائمة التصفية قبل الأخيرة، وبعد تقييم ومراجعات على مدار أسبوع وقع الاختيار على 6 مرشحين ليشاركوا في البرنامج الذي سيقام على مدار العام.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي «تأهيل الشباب لمواجهة تأثيرات التكنولوجيات الرقمية خطوة مهمة في تمكين هذا الجيل، والدفع به نحو مجالات جديدة من الابتكار والإبداع، فهذه المبادرة استجابة مباشرة لحقيقة أننا في حاجة ماسة لتطوير المهارات، وخلق المزيد من الفرص للخريجين في ظل التحديات التي تشهدها بيئة الأعمال».

وأوضح قائلا «تأتي النسخة الأخيرة من برنامج (جيل Z) لتبرز جهودنا المستمرة في تنمية مهارات وأفكار الشباب، وقد أثبتت الدورات السابقة من البرنامج أن لدينا الكثير من العقول الشابة التي تفيض بالمواهب والأفكار، لذا نتطلع إلى اكتساب قادة جدد من الشباب في هذه النسخة، وإتاحة الفرصة لهم لإطلاق إمكاناتهم في مجالات التكنولوجيات الرقمية».

وأضاف الخرافي قائلا «نهتم في مجموعة زين بروح الإبداع والابتكار، ونوفر المناخ الملائم للأفكار، لذا نبحث باستمرار عن المواهب الشابة، لضخ دماء جديدة قادرة على مواصلة التغيير، ورصد المزيد من فرص النمو التي تخدم استراتيجية أعمالنا».

وتابع الخرافي قائلا «نحن سعداء بالمشاركين معنا من الشباب الخريجين في هذه النسخة من البرنامج، حيث سيجدوا كل الدعم والمؤازرة، حيث سنعمل على تعزيز مهاراتهم في بيئة الأعمال، وتحفيز مخيلتهم الابتكارية والإبداعية، فهدفنا أن ينتهزوا هذه الفرصة للمساهمة في دفع أعمال زين نحو آفاق جديدة».

الجدير بالذكر أن برنامج «جيل Z» سيتبنى هذا العام نهجا قائما على تنفيذ المشروعات، حيث سيتبع منهجية «تعلم.. ثم طبق»، حيث سيركز المشاركون في البرنامج على موضوع واحد كل فترة فصلية من العام، إذ سترتكز التطورات والإنجازات حول هذا النهج، بينما سيطبق الخريجون ما تعلموه في فترة الثلاثة أشهر، والموضوعات الأربعة المختارة التي سيتم التركيز عليها: الشباب، الاشتمال، العافية المؤسسية، والابتكار. من المقرر أن توظف مجموعة زين جميع المشاركين الستة في برنامج «جيل «بمجرد استكمال البرنامج في نهاية 2023، والمشاركون في نسخة هذا العام: عبدالله الزيد، لينا شماس، منيرة الجيران، نور المسلم، عبدالله العوضي، وإسماعيل دشتي، علما أنه من بين الخريجين الخمسة الذين شاركوا في برنامج ( Z22 ) تم تعيين أربعة كموظفين بدوام كامل لدى مجموعة زين.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج «جيل Z» يندرج تحت أحد ركائز استراتيجية الاستدامة المؤسسية الخاصة بمجموعة زين التي تهدف إلى «بناء جيل المستقبل»، وأيضا تحت ركيزة «زين الشباب» التابعة لاستراتيجية «التنوع والإنصاف والاشتمال»، وهي الركيزة التي تدعم وتعزز نمو وتطوير الموظفين الشباب.

تحرص زين على ضمان ادماج التحديات الرئيسية في استراتيجية أعمالها كجزء من مسؤوليتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من أجل التصدي للتحديات وجوانب القصور ومعالجتها، حيث تشجع المجموعة مجتمعات الأعمال الناشئة، وتوجيه أنشطة أعمالها الجوهرية إلى القضايا التي بحاجة إلى الدعم والرعاية، وذلك بتطويع استخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كعنصر تمكين أساسي.

توجه مجموعة زين جهودها اتجاه التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك انطلاقا من إدراكها بأن خلق قيمة للمجتمع سيؤدي حتما إلى تحقيق فوائد مشتركة ومصلحة عامة، فهي تستهدف من أنشطة التواصل مع المجتمع إحداث تحسينات في رفاه الحياة، حيث تعمل من خلال مبادراتها المتنوعة في هذا المجال بمعالجة هذه التحديات التي تعتبر فريدة من نوعها.

