لخفض النفقات والكلفة التشغيلية «أسواق المال»: عقد لإنشاء المقر الدائم

مال وأعمال

أعلنت هيئة أسواق المال عن ترسية مناقصة مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة المقر الدائم لهيئة أسواق المال على شركة سيد حميد بهبهاني وأولاده، وقامت الهيئة والشركة الفائزة بالمناقصة اليوم بتوقيع عقد تنفيذ المشروع وذلك بمدة تنفيذ قدرها أربع سنوات.

وصرح أ.د. أحمد الملحم رئيس مجلس المفوضين – المدير التنفيذي بأن (13) شركة متخصصة بالمباني والمقاولات في الكويت قد تقدمت بعروضها لتنفيذ المشروع، وقد حازت الشركة الفائزة على المركز الأول بالتقييم الفني والمالي للمناقصة منوهاً إلى أن المناقصة تم طرحها وترسيتها وفقاً للمعايير المعتمدة في الهيئة، مضيفاً بأن هذا المشروع سيسهم في خفض النفقات والتكلفة التشغيلية للهيئة بما يحقق التوظيف الأمثل للموارد المالية للهيئة بشكل مستدام ويعكس التطور والتقدم الحضاري والعمراني الذي وصلت إليه دولتنا الحبيبة.

وأفاد أ.د. أحمد الملحم أن مكتب كيو إنترناشيونال كونسلتنتس (استشاريون عالميون) KEO INTERNATINALS CONSULTANTS بالتعاون مع شركة (KPF) العالمية قامتا بتصميم المبنى الجديد لهيئة أسواق المال وأن المشروع قد حصد شهرة عالمية وإقليمية عن تصميمه المميز، والذي أشادت به العديد من المجلات المتخصصة والمواقع الشهيرة على المستوى الدولي، مما يعزز مكانة الكويت في مجال البناء والعمارة ويؤكد وجودها على خارطة النهضة العمرانية التي تشهدها المنطقة بأكملها، وفي هذا السياق، قالت مجلة كونستراكشن ويك CONSTRUCTION WEEK، أن المبنى يحقق «توازنا دقيقا» بين الأناقة والإبداع الفني وأن التصميم متوافق مع متطلبات الشهادة الفضية «LEED v4.0».

وذكر الملحم بأن التصميم يعكس مكانة الهيئة كجهة رقابية حيث سيضم المبنى جميع قطاعات وإدارات الهيئة المختلفة في مقر واحد وسوف يساهم في رفع حس المسؤولية لدى منتسبي الهيئة وينعكس بشكل إيجابي على مستوى الإنتاجية والكفاءة وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق وانسيابية العمل بالإضافة إلى سهولة إنجاز المهام المناطة بالهيئة والخدمات المقدمة لأصحاب المصلحة، وأنه يشكل معلماً حضارياً بارزاً يضاف إلى معالم الكويت، ويقع المقر الدائم للهيئة في قلب العاصمة بجانب مبنى الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي.

