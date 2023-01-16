لأول مرة منذ 10 أشهر الذهب اخترق مستوى 1900 دولار للأونصة

مال وأعمال

حققت أسعار الذهب في نهاية تداولات الأسبوع الماضي اختراقا لحاجز 1900 دولار للأونصة لأول مرة منذ عشرة أشهر بالتزامن مع بيانات أميركية أشارت إلى انخفاض معدل التضخم.

وقال تقرير صادر عن شركة (دار السبائك) إن الذهب استطاع الوصول إلى مستوى 1920 دولارا للأونصة يوم الجمعة الماضي فيما صعدت العقود الآجلة (تسليم شهر فبراير) بنسبة 1?2% عند 1921?7 دولاراً للاونصة بسبب التوقعات التي تشير إلى إبطاء وتيرة رفع الفائدة الأميركية مع تباطؤ معدل التضخم السنوي للولايات المتحدة لتبلغ 6?5% مقارنة مع أكثر من 8% قبل أقل من عام. ونقل التقرير عن رئيس التخطيط الاستراتيجي في الشركة عادل الفضلي قوله إن السوق الأميركي تماشى مع توقعات المحللين خلال الفترة الماضية التي أشارت إلى انخفاض معدلات التضخم مراهنين حاليا على قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة فقط مما يشير إلى التخلي التدريجي عن السياسات النقدية الصارمة التي طبقها لمحاربة التضخم. وقال الفضلي إن التطورات على صعيد السياسة النقدية الأميركية ساهمت في ارتفاع غير مسبوق منذ عشرة أشهر للذهب.

وذكر أن هناك سببا ثالثا أدى إلى اختراق الذهب لحاجز 1900 دولار للاونصة هو ارتفاع مؤشر (ميشيغان) الذي يقيس المستهلك الأميركي مع الاستفادة من توقعات المستثمرين اتجاه سياسات واستمرار تباطؤ التضخم بالتالي انخفاض مؤشر الدولار مقابل سلة العملات الرئيسية.

وعن الذهب في السوق المحلي أفاد الفضلي بأن عيار (24) اغلق مرتفعا عند 18?830 ديناراً للغرام الواحد في حين سجل عيار (22) مبلغ 17?260 ديناراً أما الفضة فقد أغلقت عند 287 دينارا للكيلوغرام.

