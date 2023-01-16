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مال وأعمال

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بنوك مركزية تضيف 50 طناً من الذهب إلى احتياطاتها


أظهرت أحدث بيانات مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية اشترت 50 طناً أخرى على أساس صافي خلال نوفمبر 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 47% عن أرقام أكتوبر المعدّلة البالغة 34 طناً. من هذا الإجمالي الصافي، استحوذت 3 بنوك مركزية على إجمالي مشتريات 55 طناً، بينما ساهم اثنان إلى حد كبير في إجمالي المبيعات البالغة 5 أطنان، مما يدل على قوة الطلب، وفقاً لما ذكره «مجلس الذهب العالمي»، واطلعت عليه «العربية.نت».
وجاء أكبر إعلان لهذا الشهر من بنك الشعب الصيني، الذي كشف عن زيادة قدرها 32 طناً، وهي أكبر عملية شراء تم الإبلاغ عنها في نوفمبر وأول زيادة معلن عنها في احتياطيات الذهب منذ سبتمبر 2019. ووفقاً للمحلل في مجلس الذهب العالمي، كريشان غوباول: «يعد الإعلان مهما، نظراً لموقع الصين التاريخي كمشترٍ كبير للذهب، حيث تراكمت 1448 طناً بين عامي 2002 و2019. ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا سيتبعه تقارير عن استمرار الشراء في ديسمبر». وفي نهاية نوفمبر، بلغ احتياطي الذهب لدى بنك الشعب الصيني 1980 طناً ما يعادل (3.4% من إجمالي احتياطي الصين البالغ أكثر من 3 تريليونات دولار).


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