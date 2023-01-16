مال وأعمال

مشروع مبنى الهيئة الجديد يتولى الإشراف على تنفيذه مكتب كيو إنترناشيونال كونسلتنتس وتبلغ مساحة الأرض حوالي 3800 متر مربع، في حين تبلغ مساحة البناء حوالي 74300 متر مربع، ويتكون المبنى من 45 طابقاً بالإضافة إلى طوابق سفلية تضم مواقف سيارات آلية تسع لحوالي 800 سيارة، كما يتضمن المبنى أكاديمية أسواق المال وقاعات للتدريب ومسرح يسع لـ250 شخصاً، بالإضافة إلى مسطحات خضراء تضيف اللون والجمال إلى الموقع، كما يتميز مبنى الهيئة بواجهاته الحديثة التي تعكس أهداف هيئة أسواق المال والتزامها بالشفافية والتعاون والتنمية المستدامة في شكل منحوت إبداعي ويتمتع بإطلالة على كل من المدينة والبحر، ويتجلى تصميم واجهة المبنى والمستوحى من أهداف الهيئة الأساسية والمتمثلة بالشفافية بصورة زعانف معدنية مثقبة يتغير شكلها وحجمها وفقا لاتجاه الواجهة وتعرضها للشمس، وقد تم تصميمها بطريقة تسمح للضوء بالتخلل إلى المبنى بهدف توفير أكبر قدر من الإنارة الطبيعية.

