المبنى متوافق مع معايير المباني الصديقة للبيئة

مال وأعمال

المبنى سيكون متوافق مع معايير المباني الصديقة للبيئة، وسيتم تزويد المبنى بأحدث الأنظمة والأجهزة والتقنيات والمواد الصديقة للبيئة وفق أرقى المعايير العالمية وسيواكب متطلبات البناء الحديثة ويوفر البيئة الملائمة للموظفين لأداء أعمالهم مستوفياً جميع شروط الأمان والسلامة.

و تحرص الهيئة على تنفيذ المشروع خلال المدة الزمنية المخطط لها مع مراعاة الجودة في التنفيذ حسب المواصفات والمخططات الهندسية المعتمدة، وأن شركة سيد حميد بهبهاني وأولاده لها خبرات في بناء الأبراج ذات المستوى العالمي ومباني المستشفيات والمنتجعات وتضم الشركة فريق لوجستي متخصص يقدر بعدد 4000 موظف، بالإضافة إلى معدات التصنيع الخاصة بهم. وقد تصدّرت الشركة ترتيب شركات المقاولات سنة 2022 بعقود قيمتها 3.4 مليارات دولار لمشروعات في مرحلة التنفيذ وفقاُ لمجلة ميد MEED.

