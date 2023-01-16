«بيتك» الأول في إصدارات «إدارة السيولة الإسلامية الدولية»

مال وأعمال

حافظ بيت التمويل الكويتي «بيتك»، على مكانته الرائدة في السوق الأولي والسوق الثانوي لإصدارات الصكوك لبرنامج مؤسسة إدارة السيولة الاسلامية الدولية (IILM)، وحصل على المركز الاول كمتداول رئيسي للمرة السادسة، والمركز الاول كمتداول ثانوي للعام الثاني على التوالي من بين العديد من البنوك الدولية والإقليمية المتعاملة مع مؤسسة إدارة السيولة الاسلامية الدولية.

وأوضح مدير عام خزانة الكويت في «بيتك» أحمد السميط، ان هذا الانجاز لم يسبق تحقيقه إلا من قبل «بيتك»، مبينا ان «بيتك» يواصل تحقيق الأرقام القياسية، حيث لم يحدث بأن تتصدر مؤسسة مالية القائمتين بين المتداولين الرئيسيين لبرنامج الـ «IILM» في السوق الأولي والثانوي إلا مرتين، وتلك المرتان كانتا من نصيب «بيتك»، مبينا ان ذلك التفوق يؤكد الثقة والمكانة المرموقة التي يتمتع بها «بيتك» في سوق الصكوك، وكذلك يعكس دور البنك الرائد في تنشيط سوق الصكوك والمساهمة في تطوير السوق الأولي والثانوي للصكوك.

وقال السميط ان حجم اصدارات السوق الاولية لبرنامج الـ(IILM) تجاوز 13.8 مليار دولار امريكي ضمن 37 اصداراً، حيث احتل «بيتك» المركز الاول، فيما جاء بنك ابو ظبي الأول FAB، في المركز الثاني، ومايبانك Maybank في المركز الثالث، منوها بأن وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) العالمية صنفت البرنامج عند مستوى A-1 قصير الأجل.

وأكد السميط مواصلة الأنشطة الاستثمارية في سوق رأس المال الأولي والثانوي، مبينا ان «بيتك» من أكثر المؤسسات نشاطاً في صناعة السوق، واستمر في توسيع نطاق تداولاته للصكوك القصيرة الأجل من إصدارات المؤسسة الدولية الإسلامية لإدارة السيولة (IILM)، منوّها بان «بيتك» نجح في تعزيز دوره البارز كصانع سوق، والمحافظة على ريادته في تحقيق أعلى المعايير المهنية والكفاءة في الاداء للمساهمة في تطوير وتنمية سوق الصكوك.

وذكر السميط ان «بيتك» حقق هذا الانجاز بأن يحتل المركز الاول في اصدرات برنامج «السيولة الدولية» لسوق الصكوك الأولية والثانوية، رغم الاجواء الاقتصادية العالمية غير المستقرة من حيث تذبذب أسعار العوائد في أسواق أدوات الدخل الثابت بسبب ارتفاع نسب التضخم عالميا، الأمر الذي ادى الى تدخل البنوك المركزية لسحب السيولة.

وأضاف السميط: «نظرا لاستقرار العوائد المتوقعة في عام 2023، سيكون عاما نشطا في حجم وعدد الاصدارات للسوق الاولي والتداولات للسوق الثانوي، مما يتيح فرصا استثمارية جاذبة لرؤوس الاموال.»

وبدورها، أشادت مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية (IILM) بقوة أداء «بيتك» في سوق الصكوك، والكفاءة العالية في تسويق الإصدارات، مثمنة العلاقة الممتدة التي تجمعهما منذ أن بدأت المؤسسة في إصدار صكوك عام 2013 في إطار برنامج إصدارات متنوع قصيرة الاجل.

