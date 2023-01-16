«الوطني» راعٍ بلاتيني لمُلتقى الخدمات الاستشارية لخطة التنمية

مال وأعمال

شارك بنك الكويت الوطني كراع بلاتيني للملتقى الثالث للخدمات الاستشارية لخطة التنمية، الذي نظمته شركة نوف إكسبو بالتعاون مع اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية وبحضور ومشاركة العديد من مؤسسات القطاعين العام والخاص وعُقدت فعاليات الملتقى في قاعة البركة – فندق كراون بلازا. ناقش الملتقى خطط البوابة الإلكترونية للتراخيص ومعالجة تحديات خطط البناء وتأثير نقص الأيدي العاملة على قطاع الإسكان بعد جائحة كورونا وعدم توافر مواد البناء بالكميات الكافية مع ارتفاع أسعارها بسبب صعوبات الخدمات اللوجستية من شحن ونقل بسبب الأوضاع الجيوسياسية.

وخلال الملتقى، قدم الوكيل المساعد لشؤون محافظتي العاصمة والجهراء بالتكليف في وزارة البلدية، ثامر بن عيد المطيري درعا تكريمياً لبنك الكويت الوطني استلمه مدير أول في إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني، طلال التركي، وذلك تقديراً لدور الوطني في مشاركته ورعايته للمؤتمر ودعمه المستمر للاقتصاد الوطني. تأتي رعاية بنك الكويت الوطني في إطار التزامه بأداء مسؤوليته الاجتماعية ودعمه لخطط التنمية والاقتصاد الوطني وتنفيذ رؤية الكويت 2035، باعتباره أكبر المساهمين في تنمية المجتمع الكويتي وما يمتلكه من سجل حافل من المبادرات بكافة المجالات. وبهذه المناسبة قال مدير أول بإدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني طلال التركي: «نحرص دائما على مساندة وتعزيز الأجندة الاستراتيجية للدولة من خلال دعم خطط التنمية باعتبارها جزءاً من الأهداف الوطنية لرؤية الكويت 2035».

وأضاف التركي: «نعمل باستمرار على دفع عجلة النمو عبر دعم القطاع الخاص لزيادة التنويع الاقتصادي، إضافة إلى مساندة أنشطة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهو ما يتيح المزيد من فرص النمو لقطاع الشركات وغيرها من القطاعات». وأكد التركي أن الوطني حريص على ترسيخ مكانته الرائدة ودوره الريادي في دعم تنفيذ المشاريع التنموية ومن بينها الإسكانية باعتباره أكبر ممول لكافة مشروعات التنمية الحكومية وكذلك القطاع الخاص.

