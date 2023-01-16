«العقارات المتحدة» راعٍ بلاتيني للملتقى

مال وأعمال

شاركت شركة العقارات المتحدة كراع بلاتيني في الملتقى الثالث للخدمات الاستشارية لخطة التنمية، الذي انعقد برعاية عبدالعزيز المعجل، وزير الدولة لشؤون البلدية، ونظمه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية تحت عنوان «استكمال خطط البوابة الإلكترونية للتراخيص ومعالجة تحديات خطط البناء والإسكان».

تمثلت مشاركة العقارات المتحدة، وهي أحد الرعاة الرئيسيين لهذا الملتقى، بكلمة افتتاحية ألقاها المدير التنفيذي للتطوير بالشركة، المعماري مشاري المحيلان، إلى جانب مشاركته الفعالة في جلسة حوارية كُرست لمناقشة ومعالجة تحديات خطط البناء والإسكان، أو بمعنى أدق «تحديات المعضلة الإسكانية»، فيما تم في ختام الملتقى تكريم المحيلان بوصف الشركة أحد الرعاة الرئيسيين لهذه الفعالية.

وفي كلمته خلال الحفل الافتتاحي للملتقى، أكد المحيلان الأهمية الكبيرة التي توليها شركة العقارات المتحدة لأية جهود جادة تُبذل لمقاربة الأزمة السكانية من جوانبها المختلفة، موضحاً تعذر الوصول إلى حلول منطقية ومستدامة لهذه الأزمة بمعزل عن تضافر وتكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية بعملية التنمية الشاملة في البلاد، وذلك أسوة بتجارب معظم بلدان العالم، بما في ذلك الدول الشقيقة على مستوى الإقليم، والتي لم تتمكن من حل معضلاتها الإسكانية إلا عبر الاستفادة من تجارب المطورين العقاريين، على وجه التحديد، وقدراتهم على المساهمة بكفاءة في خلق بنية تنموية اسكانية مستدامة.

كما أعرب المحيلان عن أمله في أن تُسفر مناقشات الأزمة الإسكانية، ولاسيما خلال الملتقى، عن التوصل إلى حلول ملائمة تستجيب للتحديات التي تطرحها مسيرة البناء والتطور. وذلك بدعم ورعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد -رعاهما الله- لتحقيق رؤية الكويت «كويت جديدة 2035».

وأكد المحيلان أهمية تكاتف الجهود قائلاً: «نؤمن بضرورة التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بهدف تحسين جودة حياة المواطن الكويتي، وشركة العقارات المتحدة على أتم استعداد لمد يد العون للمساهمة بدعم خطط الدولة الإسكانية وتوفير حلول إسكانية مبتكرة».

