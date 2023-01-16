«وربة» كشف عن الفائزين في سحب «السنبلة الكبير» عبر إذاعة «FM 360»

مال وأعمال

أعلن بنك وربة - أسماء الفائزين بسحب السنبلة الكبير عن الربع الأخير لعام 2022م، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة عبر إذاعة 360FM.

وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال السحب، فقد توج يوسف علي محمد الكندري بالجائزة الكبرى والبالغة 250,000 دينار، وبالنسبة لبقية السحوبات فقد توج بها 10 فائزين لكل فائز مبلغ 1,000 دينار بإجمالي 10,000 دينار وهم التالية أسماؤهم: وليد خالد فهد العبيدان، سعود عبد الله سعود العازمي، خالد حمدان مسلوب الرشيدي، فاطمة مساعد ناصر العازمي، ضيدان راشد مرزوق العتيبي، مبارك سعد محمد العازمي، هدى عنيزي سليمان العنيزي، محمد سمير عبد العزيز الشهاب، عبد الله ناصر سعيد الدوسري وعلي عدنان قاسم.

وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ في سحب السنبلة للأطفال الشهري، فقد توج 7 فائزين في الجائزة، حيث حصل الفائز الأول على مبلغ 1,000 دينار وهي جوان غسان سليمان السلطان، بينما حصل الفائز الثاني على مبلغ 500 دينار وهو: عيد محمد مبارك الدوسري، بينما حصل الفائزون من الثالث حتى السابع على 100 لكل منهم، وهم: مناور حبيب عباس المناور، وجود عبد العزيز عبد الله البدر، وحلا هاشم حسام الدين هاشم، ومشعل هاني عبد الله العنزي، وجميلة سامي خالد العازمي.

ويمثل حساب السنبلة الخيار الأمثل لكل الراغبين بتوفير الأموال وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالإضافة إلى فرصٍ للفوز بجوائز نقدية طوال العام.

وحول حملة السنبلة عام 2023، يواصل بنك وربة بتتويج 10 رابحين بمبلغ 1,000 دينار لكل فائز أسبوعياً. وعن السحوبات الكبرى فسيكون هناك سحب ربع سنوي على مبلغ 250,000 ديناربمعدل 4 سحوبات خلال العام، حيث سيكون السحب الأول في أبريل، بينما سيكون السحب الثاني في يوليو، وعن السحب الثالث فسيكون في أكتوبر، أما السحب الرابع والأخير فسيكون في يناير 2024م.

وحول الشروط، يتطلب الآن وجود 100دينار لدخول سحوبات السنبلة الاسبوعية والسحوبات الكبرى، علماً بأن العميل ما زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر. لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. هذا ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، كلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح.

علماً أن بنك وربة أطلق أحدث حلوله المصرفية «Customer Onboarding» وفق بنود استراتيجيته الخمسية الطموحة التي تمكن غير عملاء بنك وربة بالتقدم بطلب فتح حساب السنبلة بطريقة إلكترونية سهلة عبر موقع البنك الالكتروني دون الحاجة لزيارة أي فروع البنك، وفي غضون خمس دقائق فقط -من خلال النظام الآلي الجديد الذي يستخدمه لتطبيق هذه الخدمة وينفرد به في القطاع المصرفي الكويتي- سيتمكن العملاء الجدد من استكمال طلب فتح حساب السنبلة في أي وقت وأي مكان.

