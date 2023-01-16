الودائع الخليجية صمام أمان الاقتصاد المصري

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أكد خبراء اقتصاديون مصريون، أن الودائع الخليجية في البنك المركزي المصري، ساعدت الاقتصاد المصري على مواجهة الكثير من الأزمات العالمية، والحفاظ على تصنيف مصر الائتماني بالإضافة إلى دعم احتياطي مصر من النقد الأجنبي، موضحين أن تلك الودائع تؤكد ثقة دول الخليج في مصر على الوفاء بالالتزامات. وأوضحوا أن تجديد تلك الودائع أخيراً من الكويت والسعودية والإمارات حمل رسائل طمأنة للمستثمرين على مستوى العالم بأن مصر دولة جاذبة للاستثمار خاصة أن تلك الودائع دعمت وما زالت تدعم حتى الآن الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر.

وسجلت ودائع 4 دول خليجية في البنك المركزي المصري، نحو 28 مليار دولار كودائع قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل،وتتوزع ودائع الدول الخليجية وهي السعودية والإمارات والكويت وقطر بين تمويلات قصيرة الأجل بقيمة 13 مليار دولار،فيما تبلغ قيمة الودائع متوسطة وطويلة الأجل 14.961 مليار دولار، وذلك بحسب بيانات رسمية وما أورده تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي المصري.

وسجلت الودائع الإماراتية النصيب الأكبر من قيمة الودائع الخليجية في البنك المركزي المصري، بقيمة 10.661 مليارات دولار تتوزع بين 5.661 مليارات دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل، و5 مليارات دولار ودائع قصيرة،فيما جاءت الودائع السعودية في المركز الثاني بقيمة 10.3 مليارات دولار تتوزع بين 5.3 مليارات دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل، و5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل.

فيما جاءت الكويت في المركز الثالث من قيمة تلك الودائع، بقيمة 4 مليارات دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل، أما قطر فجاءت بقمية 3 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل، وأعلنت السعودية تمديد أجل وديعة لدى البنك المركزي المصري بقيمة 5 مليارات دولار، كما جددت الكويت شريحة بقيمة ملياري دولار لمدة عام تنتهي في أبريل 2023 بعد أن كانت تستحق في أبريل من العام الماضي، بالإضافة إلى مد الإمارات العربية المتحدة آجال شريحتين من وديعة بقيمة ملياري دولار في البنك المركزي المصري احداهما لمدة عام تنتهي خلال العام الجاري والشريحة الأخرى تنتهي في عام 2026.

وقال الخبير الاقتصادي د محمد دشناوي: إن الودائع الخليجية في البنك المركزي المصري ساعدت على دعم العملة المحلية وتوفير الدولار في فترات كبيرة للاقتصاد المصري خاصة بعد أحداث يناير 2011 وهو الوقت الذي عانى فيه الاقتصاد المصري، موضحاً أن دول الخليج السعودية والإمارات والكويت وقطر دعموا الاقتصاد المصري في فترات مهمة سواء من خلال ودائعهم في البنك المركزي المصري، أو من خلال الاستثمارات التي نفذوها في مصر.

وأكد د محمد دشناوي لـ«النهار» أن الودائع الخليجية في البنك المركزي المصري تشمل ودائع طويلة الأجل بقيمة 15 مليار دولار، وأخرى ودائع قصيرة الأجل بقيمة 13 مليار دولار، مشيراً إلى أن تلك الودائع دعمت الاقتصاد المصري بنسبة كبيرة في مواجهة الكثير من الأزمات العالمية والظروف الاقتصادية الصعبة، من خلال توفير الدولار للدولة المصرية ودعم الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وثمن موقف الدول الخليجية الثلاث الكويت والسعودية والإمارات بمد ودائعهم في البنك المركزي المصري لأعوام إضافية، وهو ما يعكس ثقة تلك الدول في الاقتصاد المصري وفي قدرة مصر على سداد المستحقات الخارجية والتزاماتها العالمية، بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين الأجانب على ضخ استثمارات جديدة واستكمال مشروعاتهم القائمة مع وجود احتياطي نقدي أجنبي مطمئن للدولة المصرية.

وأكد أنه بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها دول العالم نتيجة تبعات فيروس كورونا واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية اتخذت دول الخليج قرار تجديد ودائعهم في البنك المركزي المصري كنوع من الثقة في الاقتصاد المصري، وبهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي لمصر خلال العام الماضي،موضحاً أن تجديد الودائع الخليجية يعزز على تحفيز نمو القطاع الخاص ورفع تنافسيته في مصر.

وقال الخبير الاقتصادي د فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري: إن وجود الودائع الخليجية في البنك المركزي المصري، وتجديد دول الخليج لتلك الودائع يعكس ثقة هذه الدول بالتزام مصر وقدرتها على سداد المستحقات الخارجية،وعدم تخلفها عن السداد، مشيراً إلى أن تلك الودائع يعد أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد المصري، كما أن تجديد الودائع الخليجية عزز من درجة التصنيف الائتماني لمصر،الذي يصدر من المؤسسات الدولية للتصنيف الائتماني، وذلك نظرا لعدم تأثر احتياطي مصر من النقدي الأجنبي بعد تأجيل سداد قيمة تلك الودائع حتى العام الحالي وبعضها امتد لنهاية عام 2026.

وقال: إن البنك المركزي المصري، أعلن أن قيمة تلك الودائع يقدر بنحو 28 مليار دولار وهو رقم كبير يشمل الودائع متوسطة وطويلة الأجل، موضحاً أن الودائع الخليجية ساهمت في تعضيد الملاءة المالية لمصر في الأوقات الصعبة.

وأشار إلى أن المستثمرين العرب والأجانب لديهم طمأنة في الاقتصاد المصري وفي الدولة المصرية بشكل عام مع وجود ودائع كبيرة في البنك المركزي المصري، موضحاً أن مصر دولة جاذبة للاستثمار.

إلى ذلك، أكد الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أن أهمية الودائع الخليجية للاقتصاد المصري، تكمن في أنها توجه لدعم السلع الاستراتيجية من الغذاء، وتعزز إمكانية تغطية احتياجات البلاد لمدة ستة أشهر،خاصة في الفترة الحالية التي تشهد ارتفاع في أسعار الفائدة عالميًا، وبالتالي زيادة أعباء القروض والحاجة الماسة إلى ثبات أو زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وأشاد بموقف دول الكويت والسعودية والإمارات بمد سداد ودائعهم لمدة أعوام إضافية حيث أن بعضها كان يستحق الدفع العام الماضي والعام الحالي وهو ما كان سيمثل عبئاً على الاقتصاد المصري خاصة مع نقص الدولار بسبب الظروف الاقتصادية العالمية، مضيفا مد تلك الودائع وتأجيل الاستحقاقات دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بشكل كبير ودعم الجنيه المصري خلال العامين الماضيين.

وقالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، إن ودائع الخليج تدعم ومازالت بقوة الاقتصاد المصري وحافظت على استقراره ومواجهة الأزمات العالمية،إلا أن الاحتياجات الكبيرة من الاستيراد تدفع البلاد إلى البحث عن قنوات جديدة مثل الاقتراض من صندوق النقد كثقة تعزز تدفق الاستثمار المباشر إلى البلاد.

وأضافت أن الودائع الخليجية منحت الحكومة فرصة لالتقاط الأنفاس من أجل سداد ديونها وتحديد جدول زمني لمواجهة أعباء الاقتراض من المؤسسات الدولية، مشيرة إلى أن هذه الودائع شجعت الصناديق الدولية على توفير تمويلات لمصر خاصة بعد ما تم تجديدها رسمياً العام الماضي لاعوام إضافية جديدة وتحويل قطر لمليار دولار كوديعة جديدة لها في البنك المركزي المصري.

