سلمان آل خليفة.. إنجازات مشهودة

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الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين نجح في تحقيق الإنجازات الكبيرة على الصعيد الاقتصادي التي حققتها مملكة البحرين، وهي إنجازات تتحدث عن نفسها في مختلف القطاعات والمجالات بفضل نجاعة التخطيط الاستراتيجي السليم للاقتصاد البحري، حيث تستمر وتيرة عالية للإنجاز الاقتصادي فائق الأهمية. ويملك خبرة كبيرة في المجال المالي والمصرفي من خلال عمله في القطاعين العام والخاص، اهلته لحصد جائزة «أفضل وزير مالية في الشرق الأوسط لعام 2020» من مجلة ذا بنكر (THE BANKER) العالمية، تقديراً لإسهاماته في تعزيز الوضع المالي والاقتصادي للمملكة من خلال متابعة تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2018، والهادف إلى تحقيق نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022.

والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة هو عضو مجلس ادارة «مجلس التنمية الاقتصادية البحريني» وعضو «المجلس الاعلي للشباب والرياضة البحريني»، وعضو مجلس ادارة «الهيئة الوطنية للنفط والغاز» والشيخ سلمان حاصل على درجة البكالوريوس في الاستثمار والاقتصاد.بدرجة الامتياز من كلية بابسون في ماساشوسيتس بالولايات المتحدة الأميركية عام 1999.

وقد بدأ حياته المهنية في بنك يو بي إس للاستثمارفي المملكة المتحدة عام 2000 كخريج، يتعامل مع منتجات إدارة مخاطر الأسهم. وفي عام 2002 تولى منصب المدير المساعد لمنتجات إدارة مخاطر الأسهم. و في فبراير 2003، أصبح مديراً لمنتجات إدارة مخاطر الأسهم.

وعمل الشيخ سلمان حتى عام 2005 كان عضوا في لجنة بنك يو بي إس للاستثمار في المملكة المتحدة لتوزيع الأسهم في الشرق الأوسط وهيكلة صناديق التحوط وتطوير والادوات المالية والمصرفية في الشرق الأوسط والمملكة المتحدة وأوروبا الشرقية وقد شغل منصب مديرعام لمكتب النائب الأول منذ تأسيس المكتب عام 2013، و يشرف بشكل مباشر على تنفيذ الخطط والاستراتيجيات لمبادرات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، كما اشرف على وضع وتنفيذ وصياغة إطار الأولويات الحكومية للاعوام 2013- 2014 و 2015 – 2018.

كما شغل مهمة أمين سر اللجنة التنسيقية التي يرأسها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وعضوية اللجنة الوزارية للشؤون المالية وخفض المصروفات، واللجنة المختصة بتحقيق التوازن المالي، بالاضافة الى عضوية المجلس الأعلى للتعليم والتدريب. ويمتلك الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة خبرة واسعة في العمل المالي والمصرفي حيث شغل قبل تعيينه مديرا عاما لمكتب النائب الأول مسؤوليات في عدد من مؤسسات المال والاعمال المرموقة منها:

? انضم إلى دويتشه بنك إيه جي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في أبريل 2008 كمدير إداري ورئيس مبيعات الأسواق العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

? تولى في فبراير من عام 2009 مسؤولية الأسواق العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دويتشه بنك إيه جي.

? تم تعيينه في ديسمبر 2010، كمدير إداري للأسواق العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكبير المسؤولين لدويتشه بنك إيه جي في دولة الإمارات العربية.

? خلال الفترة التي قضاها مع دويتشه بنك إيه جي، كان مسؤولاً عن جميع العمليات المصرفية الاستثمارية في دويتشه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث حقق إيرادات مصرفيّة استثمارية قياسية في عامي 2010 و 2011، مع حصول دويتشه على جائزة أفضل بنك استثماري في الشرق الأوسط لعام 2011 من EMEA Finance. وجائزة اليوروماني/ Euromoney كأفضل شركة للتدفقات المالية في الشرق الأوسط.

وخلال عام 2005 حتى 2008، رأس مجموعة أخصائيي صندوق التحوط. حيث كان مسؤولاً عن وضع وتنظيم برنامج صندوق التحوط التابع لـ «انفستكورب» لمستثمري الشرق الأوسط. وقد عمل على تطوير مجموعة من أدوات تحليل العميل وأدوات التسويق. وخلال الفترة التي قضاها مع انفستكورب، شهدت المؤسسة مضاعفة أصول العملاء في الشرق الأوسط في برنامج صناديق التحوط الخاص بهم.

وحصل الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة على شرف تكريم وتقديرحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى بمنحه وسام البحرين من الدرجة الأولى.

ويؤكد الشيخ سلمان آل خليفة أن دول الخليج بحاجة إلى بناء قدراتها الإنتاجية والتصديرية من أجل تحويل اقتصاداتها، لأن غالبية الناتج المحلي غير النفطي يعتمد حاليا على الاستهلاك والواردات.

ويرى الشيخ سلمان أهمية دور القطاع المالي والمصرفي في تعزيز الاقتصاد الوطني، منوهاً بما توليه الحكومة من رعاية واهتمام لهذا القطاع الحيوي من خلال توفير كافة التسهيلات اللازمة له كونه أحد القطاعات الداعمة للاقتصاد، الأمر الذي جعله يواصل من ترسيخ مكانة البحرين كأحد أهم المراكز المالية في المنطقة، مشيداً بالإسهامات الكبيرة لهذا القطاع في تدعيم مسيرة التنمية الاقتصادية ودوره في زيادة وتيرة الاستثمارات في البلاد.

ويشدد الشيخ سلمان على أهمية دعم وتطوير مشاريع البنية التحتية، لما تشكله من ركيزة أساسية في تعزيز مسارات التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، منوهًا بحرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على دعم كافة الجهود لمواصلة العمل نحو كل ما يصب في نماء ورفعة الوطن، وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة. ويرى الشيخ سلمان ان المرأة البحرينية لها إسهامات فاعلة في مختلف مجالات التنمية ضمن المسيرة التنموية الشاملة، منوهاً بالجهود المبذولة من قبل المجلس الأعلى للمرأة، ودور المجلس في تقدم المرأة البحرينية في شتى المجالات وجعلها شريكاً فاعلاً في التنمية.

ويفخر الشيخ سلمان بأن النساء في وزارة المالية والاقتصاد الوطني يشكلن 50% من شاغلي الوظائف الرئيسية في الوزارة، فيما بلغت نسبة شغل الإناث للوظائف القيادية والإشرافية 40%، مشيدا بتعزيز مبادئ ومفاهيم تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين،

وتنفيذ الخطط والبرامج والسياسات الداعمة التي من شأنها ضمان إدماج احتياجات المرأة في مجالات العمل في الوزارة، إضافة إلى إبراز تنافسية المرأة العاملة وعزمها على تحقيق المزيد من الإنجازات.

