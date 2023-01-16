كيف تكون باراً بوالديك؟

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تعتبر فضيلة بر الوالدين من القيم الاجتماعية الراقية، وهي من فضائل ومكارم الأخلاق التي يجب أن يتمتع بها الأبناء في تعاملهم مع والديهم، فيجب على الأبناء أن يكونوا ليني الكلام والأدب معهما، وحسن الإنصات لهما، وعدم التأفف منهما، والصبر وعدم نهرهما، كما وجب تجنب التسبب في غضبهما، والاستعانة بالله على برهما، وأن يقوم الأبناء بإكرام الوالدين، وإدخال السرور عليهما، وقضاء حوائجهما، والاستغفار والدعاء لهما.

بر الوالدين هو الطريق الى الجنة، فالوالدان لهما الفضل الأول بعد الله عز وجل فينا ونحن ندين لهم بالفضل في كل ما نوصل اليه فانهما يفعلان كل ما في وسعهما لإسعاد الأبناء وهما من يريدانهم في المقدمة دائماً فبرهما يعتبر من الفضائل، كما يعتبر عقوقهما من الكبائر.

بر الوالدين هو الإحسان بالقول والفعل للوالدين، وهو فرض عين على كلّ مسلم ومسلمة، وهو من أعلى درجات الإحسان التي يصل بها المؤمن للجنات العلا والرضا الرباني العظيم، إذ قال تعالى: (وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانا)، فالدين الحنيف يحثّ المؤمنين على بر والديهم، وجعله فريضةً عليهم ليوم الدين، إذ جعله فوق مرتبة جهاد النفل، وتأكيداً على ذلك قرن الله تعالى طاعته وعبادته ببر الوالدين وجعل برهما سبيلاً لنيل رضا الله والفوز بالجنة، وجعل عقوقهما سبباً في غضب الله والخسران العظيم في الدنيا والآخرة، وجعل الله ثمرة البر بالوالدين تظهر في الدنيا قبل الآخرة، وكذلك العقوق فالإنسان معاقب عليه في الدنيا ويكون من الخاسرين يوم القيامة بسببه، وللبر وجوه عديدة يقدمها الأبناء للوالدين في حياتهما وبعد مماتهما في صور تتجلى فيها الرحمة والحب كما جاء عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر به رب العالمين في كتابه الحكيم: (وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى? وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ).

أوجه بر الأبناء للوالدين:

• الدعاء لهما: عليك بالدعاء لهما في صلاتك وفي كل فرض ان تدعو لهما بالصحة والرحمة (رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه).

• تذكر نعمة وجودهما بجانبك: عليك بتذكر نعمة وجودهما بجانبك واستغلال كل لحظة في وجودهما والنظر إليهما فقد يأتي اليوم الذي لا تراهما فيه فهل فكرت في هذا اليوم من قبل.

• تذكر الاجر الذي سوف تحصل عليه من بر الوالدين: فبر الوالدين هو المفتاح الرئيسي للجنة فالجنة تحت اقدام الامهات فانتهز هذه الفرصة وابق بجانبهما وساعدهما واحترمهما.

• أداء الدين عنهما: عليك بأداء الدين عنهما خاصه إذا كانا قد تُوفيا رحم الله جميع امواتنا فعليك بسد الدين وعمل صدقة جارية لهما ومن أفضل الصدقات الجارية سقى الماء.

• الصيام عنهما: فاذا توفى أحدهما وكان عليه صيام فعليك أن تصوم مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم (من مات وعليه صيام، صام عنه وليه).

• استرضاء عفوهما: فاذا كان هناك خصومة بينك وبين أمك أو أبيك فعليك استرضاء عفوهما وطلب السماح فاستغل هذه الفرصة.

بر الوالدين في حياتهما:

إحسان المعاملة معهما بالرفق واللين وإظهار الحب والمودة لهما، وأن لا يشعر الوالدان بتثاقل أبنائهم عن الاهتمام بهما وهذا أعظم صور البر للوالدين، ومن واجب الأبناء الإنفاق على الوالدين إذا كانا بحاجة لذلك، وتقديم الطاعة لهما بغير معصية الله، والتذلل لهما وخفض الصوت أثناء التحدث معهما، وخدمتهما وتلبية رغباتهما، وتوفير الوقت للجلوس معهما فهذا أكثر ما يسعد الوالدين في حياتهما، وأن يحرص الولد على جلب الخير والسعادة لوالديه وأن لا يصدر منه ما يجلب لهما الشر والمشكلات، وللأم مكانة عظيمة وبر مضاعف عن بر الأب كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سُئل (مَن أَحَقُّ النَّاسِ بحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قالَ: أُمُّكَ قالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قالَ: ثُمَّ أُمُّكَ قالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قالَ: ثُمَّ أُمُّكَ قالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قالَ: ثُمَّ أَبُوكَ.

بر الوالدين بعد وفاتهما:

لا ينتهي بر الوالدين بوفاتهما، بل جعل الله برهما متصلاً إلى يوم الدين، فالأبناء عليهم واجب البر لآبائهم بعد وفاتهم مثل إيتاء ودفع الصدقات نيابة عنهما والاستغفار وطلب الرحمة لهما، والدعاء لله أن يغفر لهما وأن يتجاوز الله عن سيئاتهما، وهذا هو أكثر ما يحتاج إليه الآباء من أبنائهم بعد الموت، وأن ينفذ الأبناء وصية الآباء ولا يغيرون شيئاً منها، وإكرام أصدقاء وأقارب الوالدين والإحسان لهما، وألا يقطع أرحامهما من الأعمام والعمات والأخوال والخالات والأقارب من جهة الأم والأب، وكل ذلك من صور إكرام وبر الوالدين بعد وفاتهما.

كما أن هناك الكثير من ثمرات الإحسان للوالدين والبر بهم، كالبركة في الرزق والعمر والصحة، والتوفيق في كل الأمور والنجاح في الحياة الدنيا فدعاء الآباء للأبناء البارين والصالحين مستجاب، كما أن بر الوالدين صفة الأنبياء والصالحين، وفيه نيل الرضا والمغفرة من الله سبحانه وتعالى، والأبناء البارين يرزقهم الله بأبناء بارين أيضاً ليسعدوا بحياتهم، كما أن دعاء الابن البار مستجاب عند الله، وهو باب للفوز بالجنة والرضا من الله يوم القيامة.

