الفائزون بجائزة البغلي للابن البار.. بر مستمر وعطاء لا ينضب

ديوان Diwan

منذ بدء اهتمام القائمين على مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار بأدبيات العمل التطوعي والخيري والإنساني أخذوا على عاتقهم مسؤولية تنمية الفكر الريادي لدى أفراد ومؤسسات المجتمع المدني باعتبارهم ركيزة أساسية للعمل التطوعي تساهم بدرجة كبيرة في تحقيق الأهداف المنشودة من جهة، وفي تعزيز فضيلة البر، وترسيخ العمل التطوعي في المجتمع، وتساهم في تحقيق أهداف مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار من جهة أخرى، وهذا ما لمسه وعاشه الجميع واقعاً من خلال التفاعل الإيجابي والمشاركات المتميزة للمشاركين في مسابقات الجائزة طوال مسيرتها التي بلغت ستة عشر عاماً، مما شكل لمجلس الإدارة حافزاً ودافعاً بل حتم عليهم الاستمرار في تحمل مسؤوليتهم المجتمعية وشجعهم ووضعهم أمام تحدي المحافظة على هذه المكتسبات وتفعيلها وتضاعف من مسؤوليتنا الأدبية والاجتماعية تجاه ترسيخ العمل التطوعي، وبأهمية ترجمة السياسات العامة لدولة الكويت بشأن تعزيز وتنميةً فضيلة البر بكافة أشكاله بين أفراد ومؤسسات المجتمع المدني في دولة الكويت الحبيبة من خلال رعايتهم لجائزة البغلي للابن البار واعتباراً من هذا العدد سنسلط الضوء بصورة تفصيلية على أهم الأعمال التي تم القيام بها من قبل الفائزين في مسابقات جائزة البغلي للابن البار لعام 2022م والتي حصلوا بموجبها على لقب أبناء الكويت البررة كل في مجاله بهدف التوعية.

