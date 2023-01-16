السير الذاتية للفائزين 2022م

ديوان Diwan

أولاً: جائزة البغلي للابن البار لعام 2022م بلغ عدد المشاركين بجائزة البغلي للابن البار لعام 2022م، (139) مشاركاً (48) من الذكور، (91) من الإناث، وبلغ عدد الفائزين (7) من الإناث، ويلاحظ زيادة عدد المشاركين من الإناث عن الذكور بمعدل الضعف تقريباً، وجميع الفائزين من الإناث ولم يفز أحد من الذكور.

إنتصار علي بو ناجمة

هي الابنة الكبرى لوالدتها الكبيرة في السن وتقيم معها في نفس المنزل، فهي تقوم برعاية والدتها التي تعاني من متغيرات وأعراض الشيخوخة والأمراض المصاحبة لها، وتعاني من بعض الأمراض المزمنة، مما يتطلب من الابنة ملازمتها وتقديم وتوفير جميع احتياجاتها ومتطلباتها اليومية كتوفير التغذية الصحية اللازمة لها، والاهتمام بالنظافة الشخصية اليومية وإعطاء الدواء لها، ومتابعة المواعيد الطبية، وكذلك مصاحبتها في جميع حركاتها وتنقلاتها داخل وخارج المنزل، كما تقوم الابنة برعاية أخيها من ذوي الاحتياجات الخاصة (الإعاقة الذهنية) الذي يحتاج إلى رعاية شخصية خاصة، مما يضاعف من مسؤولياتها تجاههم.

عائشة مبرك الحيص

تقوم برعاية والدتها التي تعاني من الأعراض والمتغيرات والأمراض التي تصاحب مرحلة الشيخوخة وكبر السن، مما تحتاج إلى زيارة الطبيب وأحياناً البقاء في المستشفى لفترات نظراً للحالة الصحية لها، حيث أصيبت الأم بجلطة مما اضطر الابنة إلى البقاء معها في المستشفى لتلقى العلاج، كما تقوم الابنة بمراعاة الجوانب الاجتماعية والنفسية للأم، وحرصت الابنة على تنمية الجوانب الدينية للأم من خلال إلحاق والدتها بدورة تحفيظ القرآن والذهاب معها لأداء العمرة والحج، كما تقوم بمتابعة مواعيدها الطبية ومرافقتها للطبيب، وكذلك تلبية احتياجاتها الأساسية اليومية والتواجد معها أغلب الأوقات كما تقوم الابنة برعاية عمها الكبير في السن في نفس الوقت.

أبرار فاضل حسن الصفار

تقوم الابنة برعاية والدها الذي يعاني من بعض الأمراض المزمنة والتي تحتاج الى الرعاية والمتابعة والعمل على تلبية احتياجاته الصحية، منها متابعة المواعيد الطبية والعلاج وكذالك احتياجاته الاجتماعية والنفسية واليومية وتوفير جميع مستلزماته والعمل على توفير احتياجاته اليومية من التغذية الصحية والنظافة الشخصية كما تقوم الابنة برعاية والداتها التي أيضاً تعاني من الأمراض المزمنة وكذالك مرافقتها في المستشفى عند إجراء بعض العمليات الجراحية.

فتوح سليمان الفريج

وهبت نفسها لرعاية والدتها الكبيرة بالسن والتي تعاني من بعض الأمراض الصحية وأمراض القلب مما تحتاج إلى تواجد الابنة والقيام على رعايتها والعمل على تلبية احتياجاتها الصحية والاجتماعية والنفسية والاحتياجات اليومية المعيشية، كما تقوم بمتابعة المواعيد الطبية،وإعطائها الدواء حسب المواعيد والحرص في عمل التحاليل الطبية، وكذلك عرض والدتها على الفريق الطبي للوقوف على آخر المستجدات الصحية، كما تحرص الابنة على خلق أجواء أسرية مرحة تشعر الوالدة بالسرور وتدخل السعادة في نفسها وقلبها.

شيمة عديس بحيران الصانع

تقوم الابنة برعاية والدها الذي يعاني من أعراض وأمراض المصاحبة لمرحلة ومتغيرات الشيخوخة وما يصاحبها من التغيرات الجسدية حيث يعاني من الأمراض المزمنة، مما تحتاج إلى رعاية ومتابعة صحية دائمة، حيث تقوم الابنة بمتابعة المواعيد الطبية وصرف الأدوية وعمل الفحوصات الدورية للوقوف على الحالة الصحية للوالد أولاً بأول، وتسعى إلى توفير جميع مستلزماته اليومية من التغذية والنظافة الشخصية وغيرها من الأمور الحياتية، ولقد وهبت نفسها لرعاية والدها كما إنها مسئولة عن تربية الأبناء ومتابعتهم.

المركز: عائشة عبد الله سالم الأستاذ

جندت عائشة نفسها لرعاية جدتها التي تحتاج إلى من يقوم على رعايتها، فهي تعاني من بعض الأمراض المصاحبة لمرحلة الشيخوخة وكبر السن، وتحتاج إلى متابعة صحية يومياً لما تعانيه من أمراض صحية مزمنة ومستمرة. وتقوم الحفيدة عائشة بمتابعة وتوفير جميع احتياجات جدتها اليومية والعمل على متابعة الحالة الصحية لها والعمل على مراجعة الطبيب بشكل دوري حسب المواعيد، كما تقوم بتوفير الأجواء المناسبة لها في الأمور الاجتماعية والنفسية والعمل على دمجها مع الآخرين من إفراد الأسرة.