ديوان Diwan

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم أصدقائي القراء الايجابيون بالخير والهمة. حديثنا في صباح هذا اليوم الجميل عن موضوع ذي أهمية مجتمعية، وشخصية، ونفسية، ووطنية، هو موضوع الإرادة النفسية والمسؤولية الشخصية. بداية لنلقي الضوء على مفهوم الإرادة، فالإرادة شعور وإحساس داخلي، وقدرة نفسية تهيئ الفرد أن يختار بطريقة واعية بين البدائل والممكنات، وأن يكون إيجابياً في مواقف الاختيار، وما يميز الإنسان الناجح عن غيره استخدامه الأمثل لمفهوم الإرادة.

ومن خلال هذا المفهوم يُعيد الشخص النظر في كافة شؤونه الحياتية ليتحول من حالة الفوضى النفسية، واللا هدف إلى حالة الفاعلية الذاتية وتحقيق الأهداف، فتجعل الشخص المُحبط المهزوم ينهض متفائلا مطمئنا في صحة نفسية شاملة.

فمن خلال هذا المفهوم يتضح لنا أن الإرادة كفعل إنما هو يعكس قوة الإنسان ومدى تمتعه بالتوافق النفسي، باعتبارها تعبيراً صريحاً عن تخلص الفرد من كافة الصراعات وعوامل الكف الداخلية، والتي قد تبدد طاقته النفسية جراء مثل هذه الصراعات النفسية الداخلية. فالإرادة النفسية بؤرة تجلي الذات الإنسانية بوصفها امتدادا لإرادة الله في الأرض، وتتجلى إرادة الإنسان في تجليات عدة منها: الأفكار، الإلهام، المشاعر، الرغبات، الدوافع، الانفعالات، والتخيلات. وللإرادة النفسية أبعاد ومراحل رئيسية تساهم في اكتمالها تتمثل بالآتي:

أبعاد الإرادة النفسية:

أولاً: تعدد جوانبها، باعتبار أن الإرادة لابد تكون إرادة مكتملة سواء بالإقدام على فعل ما أو الإحجام عن القيام بفعل معين.

ثانياً: تشابك خصائصها، أي وسائل التعبير عن تلك الإرادة النفسية في الواقع قولاً وفعلاً.

ثالثاً: تعدد مراحلها، فالإرادة نفسها أي فعل الإرادة عبارة عن عمليات من بدايته كفكرة أو شعور إلى نهايته كسلوك.

مراحل الإرادة النفسية:

أولاً: الإرادة الذاتية، والتي تتمثل في الإرادة كقوة في داخلنا، وتتحقق الإرادة الذاتية للإنسان بالتدريب والتنمية ليصل لمرحلة الإرادة القوية وتعتبر من أوجه الإرادة النفسية.

ثانياً: الإرادة الماهرة الذكية، والتي تتمثل في مدى تفعيل البناء النفسي الداخلي الشخصي لدى الإنسان بمهارة عالية وذكاء انفعالي مرتبطا بطبيعة المتغيرات المحيطة به وبناء علاقة بينها لتحقيق النتائج الايجابية.

ثالثاً: الإرادة الخيرة الطيبة، والتي تتمثل في اختيار الأهداف الخيرة والطيبة لمصلحة النفس البشرية خاصة وعامة بفطرتها التي فطر الناس عليها فتصبح قوية وماهرة وخيرية.

رابعاً: الإرادة العليا، والتي تتمثل في مجموع الإرادات السابقة مضافا إليها الإرادة العليا في بعدها الديني والروحي، ليصبح الإنسان محققا الإرادة الذاتية والماهرة والخيرية والطيبة في إرادة عليا تسم بالإيمان المرتبط بإرادة الله سبحانه وتعالى.

طرق وأساليب تفعيل الإرادة النفسية:

أصدقائي القراء الايجابيون في ختام موضوعنا عن الإرادة النفسية والمسئولية الشخصية المجتمعية. لنستعرض معاً الطرق والأساليب التي تعمل على تفعيل هذه الإرادة في دواخلنا ثم نطبقها في ممارساتنا الواقية في حياتنا لما تعود على مجتمعنا بالخير الكبير نحو مجتمع خليجي وعربي أمن بإذن الله وتوفيقه جل وعلا.

• كُن مؤمناً بالله وقضائه وقدره. كن ممن يمتلكون مستوى إيماني مرتفعاً لمواجهة المحن والأزمات وصدمات الحياة لتعيش حياة أفضل وإرادة إيمانية نفسية قوية.

• كُف عن لوم نفسك. لا تحصر مشاعرك في لومك الدائم لنفسك، إنما استبشر وأقبل على حياتك لتحقيق الايجابية.

• أفهم ذاتك.فهم الذات يتطلب أن تعي إمكانياتك وقدراتك وجوانب الخلل والقصور في شخصيتك.

• ضع أهدافاً مناسبة لإمكانياتك وقدراتك. ضع لنفسك معايير وأهداف واقعية تسعى إلى تحقيقها.

• إياك وتعميم الفشل، لكي تحقق إنجازاً أفضل في كل المواقف المستقبلية لا تعمم الفشل والعجز. فإن لم تكسب علماً ببعض الأمور كسبت تعلماً، وإن لم تكسب نضجاً لتسيير الأمور كسبت خبرةً.... فقط تفاءل وأحسن الظن في الله ثم في نفسك وما هو حولك.

لنعمل معا من أجل مجتمع خليجي وعربي ايجابي.

الأستاذ الدكتور عبد المنان ملا معمور بار

أستاذ الإرشاد والعلاج النفسي للدراسات العليا

جامعة أم القرى في المملكة العربية السعودية

