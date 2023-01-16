«النجدي» لطالب الرفاعي تفوز بجائزة الأدب التركي المُترجم

ديوان Diwan

فازت رواية «النجدي» للروائي طالب الرفاعي، بجائزة الأدب التركي المترجم، وكانت الترجمة لرواية «النجدي» صدرت عام 2022، تحت عنوان «القبطان» أو «النوخذة» بترجمة ظافر جيلان ومراجعة محمد حقي صوتشين، وهي أول رواية كويتية تترجم إلى اللغة التركية.

النجدي رواية صدرت لأوّل مرة عام 2017 عن منشورات ذات السلاسل في الكويت، ودخلت في القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2018، المعروفة باسم «جائزة بوكر العربية».

يروي «طالب الرفاعي» في هذه الرواية الساعات الأخيرة لحياة على النجدي أحد أشهر قادة السفن الشراعية «النواخذة (مفردهم: نوخذة)» في التاريخ الكويتي. الرواية تسلط الضوء على علاقة حب بين شاب كويتي وبين البحر .

يذكر ان طالب الرفاعي بدأ الكتابة الأدبية في أثناء الدراسة الجامعية في منتصف السبعينيات، وأصدر ست مجموعات قصصية منها: «أبو عجاج طال عمرك»، «أغمض روحي عليك»، «مرآة الغبش»، «حكايا رملية»، «سرقات صغيرة»، وأصدر روايات عدة منها: «ظل الشمس»، «رائحة البحر»، «الثوب»، ترجمت بعض أعماله إلى الإنكليزية والفرنسية والألمانية، كما ترأس لجنة التحكيم لجائزة البوكر العربية في دورتها الثالثة 2010.

