يونس بحري الجبوري.. السائح حول العالم

ديوان Diwan

قليل جداً من الشباب في يومنا وفي جميع أرجاء الوطن العربي سمعوا أو قرأوا شيئاً عن الرحالة العراقي يونس بحري الذي عُرف «بالسائح العراقي» أينما حل.

ونال الكثير من الشهرة بأسفاره وتنقلاته بسبب أو دون سبب، وهناك الكثير من الأقاويل والخزعبلات والمبالغات قِيلَتْ وكُتِبتْ عنه، من الصعب معرفة كمية الصحة فيها، وقد حرصت أن أقدم بعض تاريخ سيرته، خاصة ما يتعلق بالكويت أو الكويتيين والمدونة في كتب أهل الثقة.

ولد سائحنا العراقي في الموصل في عام 1900 وفي مصدر آخر عام 1903، ونشأ في أسرة فقيرة كادحة، وكان والده صالح آغا الجبوري ضابطاً في الجيش العثماني برتبة يوزباشي، وقد عمل في وحدة عسكرية وظيفتها تأمين نقل البريد بين إسطنبول والموصل في العراق، دخل يونس بحري الكتاتيب كأغلب الفتيان في ذلك الزمان ليتعلم قراءة القرآن الكريم، ثم درس بمدرسة ابتدائية في الموصل، وفي عام 1921 دخل دار المعلمين في بغداد ولكن بعد ثلاثة أشهر طُرد منها، ثم سافر الى اسطنبول ودخل كلية لدراسة العلوم البحرية وهو في العشرين من العمر، ومن هنا جاء الاسم الذي ارتبط به «يونس بحري» نسبة لدراسته، أما لقب الجبوري فجاء لانتمائه لعشيرة الجبوري، وكان يونس بحري الجبوري رجلاً طويل القامة وجسده رياضياً وهو على درجة من الملاحة والوسامة، وما كتب عنه أنه في السنتين من 1923-1925، قد زار عدداً من البلاد والمدن تزيد على الأربعين بلداً ومدينة، وفيه من المبالغات الكثيرة، حتى يبدو أنه كلام من وحي الخيال، ونوع من الفبركة التي يجيدها كل رحَّال أو مغترب أو مغامر حول العالم.

نعود إلى بدايات يونس بحري في يناير من عام 1931 عندما احتفل الملك عبدالعزيز آل سعود بعيد الجلوس، وأقام حفلة كبيرة حضرها كثير من المدعوين من الشعراء والأدباء ورجال الصحافة، وكان منهم السائح العراقي يونس بحري الجبوري الذي كان يعمل مُراسلاً لعدد من الصحف المصرية، وهنا قابل الملك عبدالعزيز بهذه الصفة (مراسل للصحف)، وكان بهذا الحفل عبدالعزيز الرشيد رجل الدين الكويتي، وهو شاعر وكاتب وصاحب مجلة، والتقى عبدالعزيز الرشيد بيونس بحري في جدة، والتقطت لهما صورة تذكارية نادرة، يبدو فيها يونس بحري وهو يرتدي لباساً عربياً بالدشداشة والغترة والعقال بينما عبدالعزيز الرشيد يظهر بدون الجبة والعمامة كأغلب رجال الدين في نجد، ويبدو أن هذا اللقاء ليس الأول بين الشيخ عبدالعزيز والسائح العراقي.

وجاء شهر ذي الحجة من عام 1931 فقام الشيخ عبدالعزيز بأداء مناسك الحج ثم احتفل بعيد الاضحى المبارك، وفي هذه الاثناء طلب منه الملك عبدالعزيز آل سعود السفر الى جزر أندونيسيا لغرض توعية المسلمين هناك، بضرورة الحج الى بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر كركن أساسي من أركان الاسلام الخمس، هذا من جهة ومن جهة أخرى يقوم بمصالحة أهل حضرموت المقيمين والعاملين بأندونيسيا بالخلافات القائمة بين فريقين منهم العلويون والإرشاديون، والمعروف منذ الأزل أن العرب عندما يهاجرون طلباً للعمل والرزق في بلاد الغربة، ينقلون معهم خلافاتهم وخصوماتهم، كما نرى اليوم بين الأخوة اللبنانيين المتواجدين في أستراليا ودول أفريقيا، نقلوا معهم نفس الصراعات الدينية والمذهبية والحزبية السياسية.

سافر الشيخ عبدالعزيز الرشيد بالباخرة مع الحجاج الأندونيسيين إلى جاوة، ولما وصل الى سنغافورة التقى بيونس بحري هناك، وعلم أن يونس بحري هو الآخر مبعوث من قبل الملك عبدالعزيز لنفس الغرض ونفس الهدف، وأعطى الملك كل منهما مبلغاً مجزياً من المال ليساعدهما على أداء هذه المهمة.

وكان يونس بحري الجبوري (السائح العراقي) زار الكويت عام 1930، وأقيمت له حفلة كبيرة في يونيو من نفس العام، بعد أن طغت شهرته الآفاق كرحالة عربي كبير، وقد أنشد الشاعر الكويتي خالد الفرج قصيدة طويلة في السائح العراقي مكونة من 64 بيتاً، يقول في بدايتها:

سرى يقطع الدنيا ويذرع أرضها

تقاذفه وديانها ووعورها

تزمهره فوق الجبال ثلوجها

ويلفحه بين الصحاري هجيرها

ويسري كأن الريح أعطته طبعها

يسابقها وهي السريع مرورها

ويشرق مثل النجم في كل بلدة

يحادثه عمرانها ودثورها

وخلال وجوده في الكويت قابل الشيخ أحمد الجابر أمير البلاد، والشيخ عبدالله السالم ولي العهد الذي قال عنه يونس بحري إنه واسع الاطلاع على الأدب والشعر العربي، كما حصل البحري على صورة فوتوغرافية بتوقيع الشيخ عبدالله السالم.

غادر يونس بحري الكويت إلى مصر ومن هناك سافر إلى جدَّة، وكانت من أمنية يونس كمغامر أن يقطع صحراء الربع الخالي، ليكون أول عربي يقوم بمثل هذه المغامرة، ولكنه اصطدم بالمنع من دخول هذا الجزء من المملكة لأسباب أمنية، ولكن سُمِح له بالسفر والسياحة في أماكن أخرى في الحجاز ونجد على شرط أن يحصل على إذن خاص من الملك نفسه.

فأوصى الملك بتجهيز سيارة لنقل السائح العراقي في رحلته هذه مع إعطائه المصروفات الضرورية للقيام بهذه الرحلة.

التقى الشيخ عبدالعزيز الرشيد بالسائح العراقي في «بتافيا» عاصمة أندونيسيا في تلك الفترة، وأصبحا صديقين تجمع بينهما قواسم مشتركة من حيث التقوى والتفاني في خدمة الإسلام والمسلمين، وكان للشيخ عبدالعزيز خبرة سابقة في تحرير الكتب والمجلات، فقام باصدار مجلة الكويت، ولكن تم تعديل الاسم قليلاً ليناسب الوضع الجديد هنا، فسمى المجلة «الكويت والعراقي» أي إن المجلة امتداد لمجلة الكويت التي أصدرها سابقاً وأضاف إليها اسم «العراقي» نسبة للسائح العراقي يونس بحري الذي كان يساهم في التحرير بشكل كبير، وصدر العدد الأول منها في سبتمبر عام 1931، وقد ظهر على غلافها الأول «أنها مجلة دينية أدبية أخلاقية تاريخية مصوَّرة»، تم ذلك بعد وصول الشيخ عبدالعزيز ويونس بحري إلى أندونيسيا بحوالي الشهر ونصف الشهر، كان هذا الوقت زمن الأزمة الاقتصادية الكبرى التي أصابت العالم كله بمقتل، وكان الشيخ يدفع 230 روبية كتكاليف طباعة حوالي ألف نسخة من المجلة، ويصرف أيضاً على زميله يونس بحري الذي كان دائماً يعاني من الأزمات المالية.

وكان عبدالعزيز والسائح العراقي يونس بحري قد عزما على الزواج بعد حوالي الشهر من وصولهما إلى جاوة، وتم زواج كل منهما بزوجة من أهل البلاد.

قرر مدير الهجرة التابع للحكومة الهولندية التي كانت تستعمر أندونيسيا في ذلك الوقت أن تبعد يونس بحري عن أندونيسيا بعد مهلة مدتها 24 ساعة، قال يونس بحري إن سبب إبعاده هو محاربة حركة التبشير بين المسلمين من أهل البلاد من قبل الجاليات الأجنبية، وقال الآخرون إنه نتيجة وشايات ضده من الأطراف المتنافرة من أهل حضر موت من العلويين والارشاديين، وفي النهاية تقرر الغاء أمر المغادرة وسمح له بالبقاء إلى الفترة القانونية المسموح بها لاقامة الأجانب وهي سنتان.

أقبل شهر يونيو من عام 1932 وأتم في هذا الوقت الشيخ عبدالعزيز وزميله السائح العراقي طباعة العدد العاشر من مجلتهما «الكويت والعراقي» وبهذا أكملت المجلة سنتها الأولى. زار يونس بحري وطنه العراق وعاد إلى أندونيسيا وأصدر جريدة جديدة خاصة به تحت اسم «الحق» وكتب في صفحتها الأولى أنها «جريدة أسبوعية جامعة وهي مرآة العرب في الشرق الأقصى»، وطبعت بنفس المطبعة التي كانت تطبع مجلة «الكويت والعراقي» وكان السائح العراقي يساهم في الكتابة بالمجلة وبجريدته «الحق»، وصدر العدد الأول منها وقام السائح بتوزيع نسخ منها على أصحابه ومعارفه، وبدأ يكتب ما بدا له دون سلطة من أحد من الناس، فبدأ يكتب عن القضية الأزلية بين أهل حضرموت في بلاد أندونيسيا، وكان يكيل المديح للملك عبدالعزيز آل سعود.

وخلال الحرب العالمية الثانية سافر يونس بحري إلى برلين عاصمة ألمانيا النازية، وعمل في القسم العربي الذي بدأ البث عام 1939، وكان يونس يقرأ التحليلات والتعليقات على أحداث الساعة أثناء الحرب من هذه الإذاعة واكتسب شُهرة بقوله عند البث «هنا برلين حّي العرب»، وكانت الحكومة الألمانية بقيادة الزعيم هتلر ووزير الدعاية والاعلام لديه، أسسا هذه الإذاعة للدعاية لألمانيا ضد بريطانيا والدول المتحالفة معها.

وفي هذه الفترة كانت له إدعاءات ومبالغات كثيرة في مقابلات كبار المسؤولين سواءً الألمان منهم أو الرجال الآخرين من مختلف دول العالم، بشكل مبالغ فيه بشكل يصعب تصديقه، ومن أقواله أنه أسس هذه الإذاعة بعد وصوله إلى برلين بثلاثة فقط!!!

وفي عام 1933 عاد يونس بحري الجبوري إلى بلده العراق، وأصدر جريدة باسم «جريدة العقاب» وعمل في إذاعة قصر الزهور الذي أسسها الملك غاري، وفي يوم حادثة اصطدام سيارة الملك غاري بعمود الكهرباء والتي أدت إلى موته أصدر يونس بحري جريدته بهذه المناسبة وهي مجللة بالسواد في الصفحة الأولى، وكتب بعنوان بارز «قتل الملك غاري» وعزا ذلك إلى مؤامرة من الإنكليز على الملك للتخلص منه، (ولا أدري كيف يريد الإنكليز التخلص منه وهم أي الإنكليز من جاءوا به وبأبيه الملك فيصل الأول ونصبوه ملكاً على العراق، بعد أن نصب ملكاً على سورية لمدة سنة واحدة)، والمعروف أن الملكية في العراق كلها من ألفها إلى يائها صناعة إنكليزية بحتة بنسبة 100%، فعند الانقلاب العسكري الذي قام به عبدالكريم قاسم في العراق في 14 تموز 1958، ألقى القبض على العديد من الأشخاص من ضمنهم السائح العراقي وحُكم عليه بالسجن ولكنه خرج بعد فترة 7 أشهر، وحين قامت ثورة مضادة لعبدالكريم قاسم 1963، خرج يونس بحري من العراق متوجهاً إلى الكويت باحثاً عن أصدقائه ومعارفه، وأثناء وجوده في البلاد، أجرى تلفزيون الكويت مقابلة مطولة معه، أجرتها الكاتبة فاطمة يوسف العلي، قال أيضا ما كان يقوله دائماً من مبالغات تكاد لا تُصدق، من أنه تزوج من مئة زوجة زواجاً شرعياً ولديه 100 ابن و200 حفيد، وحاك الأساطير والقصص حول نفسه ومنها مقابلته زعماء العالم (دون أن تكون له صفة رسمية، وزاد معجبيه بحكاية أخرى أنه اشترك بسباق السباحة في بحر المانش دون تدريب مسبق ودون تخطيط ودون مساعدة من أحد وتحت العلم العراقي وفاز بالمرتبة الأولى!!! صدق أو لا تصدق.؟؟

وجاءت النهاية ولحظة الحقيقة التي لا ريب فيها عندما دخل يونس البحري الجبوري - السائح العراقي مستشفى الراهبات في بغداد وتُوفي هناك وهو في حوالي الثمانين من العمر، وتُوفي بهدوء بدون أهل أو أصدقاء أو زوجات أو أولاد وأحفاد أو

مغامرات مبالغ فيها، ودفن في مقبرة الغرالي، ودفنته البلدية على نفقتها الخاصة حيث مات فقيراً دون مال أو ولد، رحمك الله أيها الرحَّال المغامر.

