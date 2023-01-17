«الرعاية السكنية»: تنفيذ 18 عقد كهرباء في مدينة المطلاع

وطن النهار

أكد نائب المدير العام لشؤون التنفيذ في المؤسسة العامة للرعاية السكنية راشد العنزي أن المؤسسة تقوم حاليا بتنفيذ 18 عقد كهرباء بمدينة المطلاع، مشددا على المتعهدين والجهاز الفني المشرف على تلك العقود ضرورة الالتزام بإنهاء الأعمال بالمواعيد التعاقدية طبقا للجدول الزمني والعمل على تذليل أية معوقات تعرقل إنجازها. وجال العنزي في ارجاء مشروع المطلاع الاسكاني للاطلاع على سير العمل ومتابعة الأعمال الجارية بعقود إنشاء محطات التحويل الرئيسية، وعقود معدات محطات التحويل الثانوية، وعقود الكيبلات جهد 132 الخاصة بتغذية محطات التحويل الرئيسية جهد 132/11 ك. ف وعقود كيبلات الضغط المنخفض والمتوسط.

