العدواني: الغش آفة تفسد المؤسسات التربوية

وطن النهار

تفقد وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني سير اختبارات اليوم الاخير للصف الثاني عشر حيث تجول في لجان ثانوية سعاد الصباح.

وأشار الوزير إلى أن الانطباع العام حول الامتحان من قبل الطلبة أظهر توازنا في الأسئلة والمدة الزمنية المقررة له، مشيدا بالجهود التي تبذلها الكوادر التربوية القائمة على الامتحان من رؤساء لجان ومراقبين ومصححين ولجان إشرافية وفرق فنية في إجراءات عقد الامتحانات.

وشدد في الوقت ذاته على ضرورة محاربة ظاهرة الغش وعدم السماح بهذه الآفة في المؤسسات التربوية، لافتا الى ان الوزارة لن تألو جهدا في محاربة أشد أنواع الفساد تأثيرا على سير الحركة التعليمية، كالغش في المدارس، وتسريب الاختبارات مما ينعكس سلبا على جودة عملية التعليم في البلاد، وهو ما ترفضه وزارة التربية قطعا جملة وتفصيلا.

وأكد ان الوزارة ستعمل على تطبيق القوانين الداعمة للعملية التعليمية ومحاربة الظواهر السلبية، مما يضمن تحقيق العدل والمساواة بين الطلبة، وحصول كل منهم على حقه تطبيقا لسياسة تكافؤ الفرص، فالوزارة تسعى لتحقيق تعليم ذي جودة ونوعية عالية لجميع فئات المجتمع من أجل بناء رأس المال البشري القادر على المشاركة في تنمية الوطن.

من جهته أعلن وكيل وزارة التربية بالتكليف الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة الطلابية فيصل المقصيد أن التربية تدرس التنسيق مع هيئة الاتصالات لقطع خدمة النت عن المناطق التي تجرى فيها اختبارات الثانوية، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق كذلك مع وزارة الصحة لبحث تركيب أجهزة التشويش لمنع ظاهرة الغش ووقف أي محاولات للنجاح والتفوق الوهمي.

وقال المقصيد إنه سيتم تشكيل لجنة عليا للاختبارات اعتبارا من الفصل الدراسي الثانية من العام الحالي، منوها إلى أنها ستتشكل من ممثلين عن التربية والصحة والداخلية والتجارة وهيئة الاتصالات وذلك لمواجهة ظاهرة الغش، لافتاً إلى أن كل جهة ستعنى بما يخصها في مواجهة الغش حيث ستتولى التجارة متابعة عمليات بيع السماعات والأجهزة وتتابع هيئة الاتصالات موضوع قطع الخدمة عن مواقع المدارس وتبحث الصحة موضوع تركيب أجهزة التشويش كما ستتابع الداخلية قروبات الغش ومن يعملون عليها.

