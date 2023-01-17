الفجام: سنعمل على تنمية وتطوير التعليم التطبيقي

وطن النهار

قال مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

د. حسن الفجام امس إن الهيئة ستعمل على تنمية وتطوير التعليم التطبيقي بما يخدم تطلعات الدولة في رفد سوق العمل بمخرجات وطنية مدربة تدريبا عاليا.

واضاف الفجام في بيان صحافي بمناسبة تكليفه مديرا عاما للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ان الهيئة سعت منذ إنشائها إلى تحقيق رؤيتها المنبثقة من رؤية الدولة في توفير كوادر وطنية مؤهلة تأهيلا علميا ومهنيا رصينا يخدم احتياجات الدولة الفنية والعملية.

وتقدم بوافر الشكر وعظيم الامتنان إلى مقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العملي حمد العدواني للثقة التي أولوها إياه بتكليفه بإدارة إحدى المؤسسات التعليمية المهمة في الكويت. وأوضح أن هذا التكليف هو مسؤولية وأمانة تتطلب العمل الجاد نحو تنمية وتطوير وتحسين العملية التعليمية وتحقيق ما تصبو إليه الدولة نحو مستقبل أفضل لقطاع التعليم سائلا الله العون على خدمة البلاد والعباد.

وأعرب الفجام عن الشكر الجزيل لجميع منتسبي الهيئة على جهودهم المخلصة وتعاونهم المثمر، متمنيا استمرار تدفق العطاء بما يسهم في رفع مستوى الهيئة بين المحافل المحلية والدولية لتغدو رائدة في مجالاتها ومساهمة في رفعة الوطن.

