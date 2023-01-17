«كان»: سرطان الغدة الدرقية يصيب 500 حالة سنوياً

وطن النهار

أطلقت الحملة الوطنية للتوعية بالسرطان (كان) الحملة الأولى من نوعها في الكويت والخليج والشرق الأوسط والموجهة للشباب تحت شعار (احنا معاكم) اضافة للحملة السنوية للتوعية بسرطان الغدة الدرقية ولمدة اسبوعين.

وقال رئيس مجلس ادارة (كان) الدكتور خالد الصالح في كلمته خلال الاعلان عن اطلاق الحملتين: ان حملة التوعية بسرطان الغدة الدرقية تهدف الى تسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر في ظل شيوع اضطرابات الغدة الدرقية عند النساء بسبب ارتباط هرمونها بهرمون الاستروجين.

وذكر الصالح أنه وفقا لإحصاءات مركز الكويت لمكافحة السرطان فإن سرطان الغدة الدرقية احتل المركز الثاني من 2014 الى 2018 بعدد 500 حالة سنويا منها 137 بين الرجال بمعدل 1?4 حالة لكل 100 ألف نسمة و363 بين النساء بمعدل 6?8 حالة لكل 100 ألف نسمة.

وأكد ان الكشف المبكر يحقق نسب شفاء تصل الى 90 في المئة لذا فإن (كان) ومن منطلق أن حفظ صحة الإنسان مسؤولية مجتمعة فإنها «تطلق حملة التوعية بسرطانات الشباب لأول مرة نظرا لكون تلك الفئة تمثل 72 في المئة من المجتمع الكويتي».

رسالة مبسطة

ومن جانبها، قالت مسؤولة حملة التوعية بسرطان الغدة الدرقية الدكتورة ايمان الشمري: ان هذا النوع من السرطانات يحتل المركز الخامس من حيث أكثر السرطانات شيوعا في الكويت الا ان الوفيات متدنية حيث تبلغ نسبة الوفيات 2 في المئة من الإصابات.

وأشارت الى ان الحملة تحمل هذا العام رسائل طبية مبسطة يتم توزيعها على المراكز الصحية فضلا عن مناقشة بروتوكولات العلاج المعتمدة لدى وزارة الصحة من خلال محاضرات يقدمها الأطباء والهيئة التمريضية بالمستشفيات الحكومية.

بدورها قالت مسؤولة حملة التوعية بسرطانات الشباب الدكتورة مريم العتيبي انها الحملة الأولى على مستوى الكويت والخليج والشرق الأوسط وتستهدف فئة معينة وليس ورما معينا لافتة الى وجود اصابات للشباب دون 40 سنة ومن أكثرها شيوعا سرطان الثدي وسرطان الغدة الدرقية وسرطان القولون وسرطانات المسالك البولية.

وأشارت الى أنه على الرغم من وسائل الكشف المبكر وزيادة نسب التشخيص المبكر وما ينتج عنهما من ارتفاع في نسب الشفاء الا ان هذا لا ينطبق على فئة الشباب لكون وسائل الكشف المبكر لا تشمل من هم دون 40 عاما.

وقالت ان عدد حالات السرطان التي تم تشخيصها لدى هذه الفئة وصل الى 532 حالة بناء على آخر إحصاء لمركز الكويت لمكافحة السرطان اي ما يقرب من 20 في المئة من عدد حالات السرطان التي يتم تشخيصها سنويا.

واوضحت ان سرطان الثدي يشكل 26 في المئة من تلك النسبة بينما يشكل سرطان الغدة الدرقية 22 في المئة وسرطان القولون 23 في المئة وسرطان المسالك البولية 17 في المئة.

وأوضحت ان تلك الأرقام هي ما دعت (كان) لاطلاق حملة الشباب للتعريف بأعراض تلك السرطانات وكيفية الوقاية منها والتوعية بعوامل الخطر التي تزيد من نسب الإصابة مثل التدخين فضلا عن كسر حاجز الخوف من الذهاب الى الطبيب والذي يؤخر التشخيص ويقلل فرصة العلاج المبكر.

