جسار الجسار: رايتي بيضاء ومعاشي التقاعدي 2015 ديناراً

وطن النهار

كشف نائب رئيس المجلس البلدي الأسبق جسار الجسار حقيقة الجدل واللغط الذي واكب جدلية المعاش الاستثنائي الذي طاله شخصيا، بعد أن تداولته الوسائل الاخبارية والأوساط الشعبية.

وأوضح الجسار ملابسات ما أثير حول صرف راتب استثنائي له بأثر رجعي منذ 2013، قائلا: انه تسلم معاشا تقاعديا وليس استثنائيا.

وعاتب الجسار النائبة د. جنان بوشهري التي زاملها لمدة أربع سنوات، وتمنى لو أنها اتصلت به شخصيا لمعرفة جميع الحقائق.

وشدد على ان موضوع «المديونية» أخذ أكثر من حجمه وأصبحت كرة ثلج ولابد من الرد على الأقاويل، لاسيما انه تم الطعن به شخصيا وبعائلته وهذا الوضع لن يقبله، فهو لم يتجاوز القانون، بل اتبع القوانين.

وأشار إلى أن تفسير هذا الوضع هو خطأ قانوني من الدولة و الحكومة السابقة والتي تليها، أن طبقت علي قانونا واكتشفت أنه لا يطبق علي شخصيا، إذ انني لا أتحمل هذه المديونية التي وضعتها الحكومات المتعاقبة.

وذكر أنه في عام 2009 تم تعيينه، عضو مجلس بلدي بناء على مرسوم مع د. جنان بو شهري ومجموعة أخرى من الأعضاء، وبما أنه عضو هيئة تدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، كان لزاما أن اتقدم باستقالتي من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وهذا الوضع ينطبق على أي مَنْ كان يتم تعيينه في المناصب القيادية خاصة إذا تم اختياره عضو أمة أو بلدي.

وبيّن أنه لا يريد الخوض في مسألة الجدال السياسي، لأنه بعد الانتخابات ابتعد لعدة أسباب منها الوضع السياسي في الكويت، لاسيما أن هناك كتلا سياسية تتناحر فيما بينها وتضرب مصلحة الدولة، بالإضافة إلى أن هناك تأخرا كبيرا في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والرياضية وغيرها من المجالات.

و قال عضو المجلس البلدي السابق جسار الجسار إن لديه كتبا رسمية تثبت أنه لا ذنب له فيما حدث، خاصة أن هناك مخاطبات بين الجهات المعنية، تثبت أن غلاء المعيشة والدعم المالي والمكافأة الخاصة لم يتسلمها من عام 2013، إلى الوقت الحالي.

واوضح أن الكلام الذي ذكرته د. جنان بوشهري غير دقيق من حيث انني «وضعت 70 ألف دينار في جيبي، وأنني تسلمت مديونية، وأنه يصرف معاش لي يقدر بـ 9 آلاف دينار».

مشددا على أنه اقل شخص يصرف له من جميع القياديين، حيث إن معاش التقاعد الذي يصرف له 2015 ديناراً وليس 9 آلاف مثل ما يقال وهذه الكتب تشهد، وهي صادرة من قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصادرة في تاريخ 14/1/2023 وهي كتب رسمية تفند كل ما يقال، مؤكدا انه دخل براية بيضاء وخرج براية بيضاء ولم يستولِ على مال عام أو غيره.

