«حقوق الإنسان» استقبل وفد «البنك الدولي»

وطن النهار

استقبل الديوان الوطني لحقوق الإنسان وفداً من البنك الدولي وذلك في زيارتهم للديوان للتعاون والتنسيق بشأن تقرير التنمية الدولي الذي يصدره البنك سنويا ويتناول هذا العام موضوع العمالة المهاجرة والأبعاد الإنسانية المتعلقة بها انطلاقا من حرص الديوان الوطني لحقوق الإنسان على التواصل الفعال مع جميع الجهات والمؤسسات المحلية والإقليمية بشأن قضايا حقوق الإنسان.

ويتطلع الديوان الي تسليط الضوء على الجهود المحلية المبذولة في تعزيز وحماية حقوق الانسان وفقا للمعايير الدولية ودعم جميع المبادرات المحلية والاقليمية في هذا الشأن حيث تأتي هذه الزيارة ضمن سياسة تعاون الديوان مع المنظمات الدولية والجهات الفاعلة ذات الصلة بمجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

