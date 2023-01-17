وزير التجارة: 210 ملايين دينار إلى «المالية»

مال وأعمال

كشف وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض عن ان اجمالي ودائع مؤسسة الموانئ في البنوك المحلية بلغ 180 مليون دينار، موزعة على 4 بنوك وتم تكوينها على مدى السنوات المالية الممتدة من 2009/2010 إلى 2014/2015 وهو احتياطي خاص تم تكوينه من ارباح مؤسسة الموانئ ويختص بالصرف على المشاريع الخاصة بالمؤسسة.

وأوضح الناهض في وثيقة حصلت «النهار» على نسخة منها ان المؤسسة ملتزمة بجميع القوانين الصادرة بتحويل ارباح المؤسسة للخزانة العامة للدولة، حيث قامت المؤسسة بتحويل 210 ملايين دينار من صافي الأرباح للخزانة العامة عن السنوات المالية 2015/2016 إلى 2019/2020.

ووفق البيانات الصادرة فان اكثر الأعوام تحويلاً لصافي ارباح الموانئ إلى الخزانة كان في 2019/2020 بقيمة 50.1 مليون دينار، فيما كان 2015/2016 هو الأقل بقيمة 31 مليون دينار.

وبين الناهض ان المؤسسة لم تقم بتأسيس شركات مساهمة وأن قواعد ادارة الأموال الخاصة بها تتم وفق قانون مؤسسة الموانئ.

