«المركزي»: 50 مليار دينار صافي الودائع

مال وأعمال

كشف بنك الكويت المركزي عن ان صافي الودائع بعد استبعاد الودائع المتبادلة بين البنوك المحلية والأجنبية بحدود 50.597 مليار دينار بنهاية اكتوبر 2022، فيما بلغ اجمالي الودائع 52.12 ملياراً.

ولفت المركزي ان صافي ايرادات الفوائد 1.88 مليار دينار، ما يدل على وجود مؤشرات السلامة المالية الخاصة بأعمال البنوك ومن بينها معايير كفاءة رأس المال والرفع المالي والسيولة وجودة الأصول والربحية.

وأشار المركزي إلى ان البنوك الكويتية حققت في 2021 ايرادات تشغيلية قدرها 2.77 مليار دينار نتجت عن صافي ايرادات فوائد قدرها 1.88 مليار وايرادات اتعاب بواقع 456 مليون دينار وصافي ارباح التعامل بالعملات الأجنبية بنحو 174 مليون دينار، في حين ان اجمالي المصروفات التشغيلية نحو 1.1 مليار ديتار تركزت في مصروفات الموظفين بنحو 616.9 مليون دينار والمصروفات الادارية الأخرى بنحو 332 مليون دينار واستهلاك مباني ومعدات بنحو 120.5 مليون دينار، كما بلغ مخصص خسائر الائتمان وخسائر انخفاض القيمة المحملة على قائمة الدخل بنحو 565 مليون دينار.

وأشار المركزي إلى ان قيام الدولة بتسديد رصيد المديونيات البالغ 14.7 مليار دينار سيترتب عليه ضخ سيولة في القطاع المصرفي، يدفع البنوك لاعادة توظيف المبلغ، واستئناف عملية منح القروض للمواطنين على نطاق واسع لبناء محفظة قروض جديدة داعمة لربحية البنك.

وأوضح ان ذلك سيكون محفزاً للاستهلاك ودافعاً لمزيد من النمو في الحركة التجارية وسيخلق ضغوطاً تضخمية في الأسعار.

