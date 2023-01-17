تباطؤ صارخ للوظائف

مال وأعمال

توقعت منظمة العمل الدولية، تباطؤ نمو التوظيف العالمي بشكل حاد إلى 1% العام الحالي في مقابل ما حققته في عام 2022 بنسبة 2%، متأثرا بالتداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع التضخم وتشديد السياسات النقدية. ومن المتوقع ان يرتفع عدد العاطلين عن العمل في العالم بمقدار 3 ملايين إلى 208 ملايين في عام 2023، بينما سيؤثر التضخم على الأجور الحقيقية، بحسب تقرير عن الاتجاهات العالمية الصادر عن منظمة العمل الدولية. وستضرب ندرة الوظائف الجديدة البلدان في وقت لا يزال فيه الكثيرون يتعافون من الصدمة الاقتصادية لارتفاع اسعار الفائدة، ومجابهة التضخم، والتصدي العالمي ضد «كوفيد-19»، خاصة مع ارتفاع الاصابات في الصين بعد ان رفعت بكين قيود الاغلاق المشددة التي استمرت اكثر من 3 سنوات.

