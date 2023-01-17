السويد تكتشف مخزوناً من المعادن.. أثمن من النفط والغاز

مال وأعمال

تبين أن السويد تنام على ثروة ارضية غير متوقعة، حيث تم اكتشاف مخزون كبير من المعادن النادرة والثمينة في اراضيها، وهي معادن يمكن ان تُصبح قريباً «أثمن من النفط والغاز»، بحسب ما يؤكد خبراء.

وقالت شركة التعدين السويدية «LKAB» المملوكة للدولة، انها عثرت على ما تعتقد انه «أكبر مستودع معروف للعناصر الأرضية النادرة في اوروبا».

وقالت الشركة الواقعة في مدينة كيرونا اقصى شمال السويد، ان المخزن يحتوي على اكثر من مليون طن متري من اكاسيد التربة النادرة.

وتستخدم هذه المعادن في صناعة السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح، وكذلك المغناطيس والشاشات الزجاجية ومكبرات الصوت والعديد من الأجهزة الالكترونية الأخرى.

وذكر تقرير نشرته شبكة «CNBC» الأميركية واطلعت عليه «العربية.نت»، ان هذا الاكتشاف يمكن ان يمهد الطريق لبدء تعدين العناصر الأرضية النادرة في اوروبا، حيث تعتمد المنطقة حالياً بالكامل على الواردات من سوق تهيمن عليها الصين.

ويستورد الاتحاد الأوروبي 99 % من تلك العناصر الأرضية النادرة من الخارج، وفقاً لتقرير عام 2020.

وفي خطاب حالة الاتحاد لعام 2022، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، اورسولا فون دير لاين، ان العناصر الأرضية النادرة، إلى جانب الليثيوم المستخدم ايضاً في صناعة البطاريات، «ستكون قريباً اكثر اهمية من النفط والغاز». ويتوقع الاتحاد الأوروبي زيادة الطلب خمسة اضعاف على هذه العناصر المعدنية بحلول عام 2030.

ووصف الرئيس التنفيذي لشركة «LKAB» السويدية، يان موستروم، الاكتشاف بأنه «خبر سار، ليس فقط للشركة والمنطقة والشعب السويدي، لكن ايضاً لأوروبا والمناخ».

ومع ذلك، قالت الشركة ان الطريق إلى التعدين سيكون «طويلاً»، ولا يزال يتعين تقديم رخصة استكشاف، وهناك حاجة إلى عدة سنوات اخرى من الاستكشاف لاكتشاف النطاق الكامل للودائع.

وقال موستروم: «اذا نظرنا إلى كيفية عمل عمليات التصاريح الأخرى داخل صناعتنا، فان الأمر سيستغرق ما لا يقل عن 10 إلى 15 سنة قبل ان نبدأ بالفعل في التعدين وتسليم المواد الخام إلى السوق».

