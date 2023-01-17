البورصة كسرت حاجز الـ 46 مليار دينار صعوداً

مال وأعمال

افتتحت البورصة جلسة الامس على ارتفاع جماعي مع عمليات الشراء الجماعي من الصناديق والمحافظ مما ساهم في نمو 9 قطاعات يتقدمها قطاع السلع الاستهلاكية، لترتفع القيمة السوقية في نهاية الجلسة بنسبة 1.3 في المئة وبنحو 592 مليون دينار من 45.575 مليار دينار إلى 46.167 مليار دينار.

وقال ميثم الشخص، المحلل المالي: إن ما حدث في جلسة الامس هو «ارتدادة فنية» تمت على كثير من الأسهم التي تعتبر «مفاتيح» للسوق الأول بعد هبوطها خلال الجلسات الماضية.

وأضاف الشخص أن هناك سيولة دخلت السوق وعوضت جزءا كبيرا من الخسائر الماضية، مشرا إلى أن جلسة الاثنين هي سجلت أفضل أداء إيجابي للسوق منذ بداية العام الجاري.

وتوقع الشخص لـ«رويترز» أن تتأثر البورصة خلال الأيام المقبلة بالشائعات والتكهنات حول النتائج السنوية، والتي اقترب موعد إعلانها، معتبرا أن قطاع البنوك سيكون أكثر المتأثرين بهذه الأخبار والشائعات.

وزادت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 571 مليون دينار وبنسبة 1.57 في المئة من 36.281 مليار دينار إلى 36.852 مليار دينار، وارتفعت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.23 في المئة وبقيمة 22 مليون دينار من 9.293 مليار دينار إلى 9.315 مليارات دينار.

وحقق المؤشر العام مكاسب بنسبة 1.23 في المئة وبـ 92.5 نقطة من 7114.4 نقطة إلى 7999.37 نقطة، وصعد السوق الأول بنسبة 1.57 في المئة وبنحو 123.9 نقطة من 7875.41 نقطة إلى 7999.37 نقطة، وارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.22 في المئة وبنحو 12.7 نقطة من 5577.9 نقطة إلى 5590.7 نقطة، وزاد المؤشر الرئيسي 50 بنسبة 0.26 في المئة وبـ 15.2 نقطة من 5681.2 نقطة إلى 5696.4 نقطة.

وارتفعت وتيرة التداولات خلال الجلسة مقارنة مع الجلسة السابقة، لتصعد السيولة بنسبة 64.7 في المئة من 45.4 مليون دينار في جلسة الأحد إلى 74.8 مليون دينار، كما زادت أحجام التداول بنسبة 70.9 في المئة من 123.7 مليون سهم إلى 211.5 مليون سهم، وارتفعت الصفقات من 8.8 ألف صفقة إلى 11.7 ألف صفقة.

قطاعياً، شهدت الجلسة ارتفاع 9 قطاعات على رأسها السلع الاستهلاكية بنحو 3.18 في المئة، بينما انخفضت 3 قطاعات تقدمها الخدمات الاستهلاكية بـ 0.43 في المئة، فيما استقر قطاع الرعاية الصحية وحيداً.

وعلى مستوى الأسهم، تقدم «صلبوخ» القائمة الخضراء بـ 9.66 في المئة، بينما جاء «مراكز» على رأس التراجعات بـ 4.65 في المئة.

وبشأن الأنشط، تصدر «بيتك» المرتفع 2.13 في المئة نشاط التداول على جميع المستويات بكميات بلغت 36.38 مليون سهم، وسيولة بقيمة 29.41 مليون دينار.

