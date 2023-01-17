«أسواق المال» أصدرت الكتاب 19 لـ «التقنيات المالية» من اللائحة التنفيذية

مال وأعمال

اصدرت هيئة أسواق المال» قراراً بشـأن إصدار الكتاب التاسع عشر «التقنيات المالية» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بحيث يتم تعدّيل الكتاب الأول (التعريفات) والكتاب الثاني (هيئة أسواق المال) والكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) والكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) والكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) من هذا القرار، على أن يسري تطبيق أحكام هذه التعديلات اعتباراً من تاريخ 02/01/2024.

كما يُضاف الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (2) من هذا القرار، على أن يسرى تطبيق أحكام هذا الكتاب اعتباراً من تاريخ 02/01/2024.

وقالت الهيئة انه القرار صدر بناء على القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى قرار مجلس المفوضين باجتماعه رقم (48) لسنة 2022 المنعقد بتاريخ 28/12/2022.

ودعت الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلٌ فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 20/10/2024، وينشر في الجريدة الرسمية.

