%10 ارتفاعاً في أسعار النحاس عالمياً

مال وأعمال

ارتفع مؤشر بلومبيرغ للسلع الرئيسة خلال الأسبوع بنسبة 2.4% ليعوض جزءاً من الخسائر التي تكبدها في وقت مبكر من شهر يناير، وذلك بعد الارتفاع المستمر في أسعار قطاع الطاقة، باستثناء الغاز الطبيعي، وقطاع المعادن بقيادة الذهب والنحاس. وجاء الارتفاع الأولي الكبير في قطاع النحاس مدفوعاً بشكل أساسي بتوقعات التجار الفنيين والمضاربين بأن يساهم الطلب من الصين في دعم الأسعار خلال الأشهر المقبلة، ويتوجب بعد ذلك العمل بجد للحفاظ على هذه المكاسب من خلال تسجيل زيادة أساسية في الطلب. وقد تشهد هذه المرحلة تحقيق المزيد من الأرباح، ما يفتح الباب أمام مشاركة المشترين المحتملين. ويتم تداول النحاس، الذي شهد ارتفاعاً بنسبة 10% خلال هذا الشهر، بالقرب من أعلى مستوياته خلال سبعة أشهر، وذلك بعدما تجاوز في آخر ارتفاع له المتوسط المتحرك لـ 200 يوم ليبلغ مستوى 3.8350 دولارات للرطل. وتشير التوقعات إلى ضرورة استقرار القطاع لفترة عند مستوى أقل يبلغ 4 دولارات للرطل قبل أن يشهد ارتفاعاً جديداً يصل فيه معدل 4.31 دولار للرطل.

