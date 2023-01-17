«بوبيان» عقد برنامجه التدريبي الثاني لقياديي «البترول الوطنية»

مال وأعمال

نظم بنك بوبيان برنامجه التدريبي الثاني لقادة فرق شركة البترول الوطنية في إطار تسليط الضوء على تجربة بنك بوبيان في تطوير قياداته وكيفية تطوير مواهب البنك على مختلف مستوياته ومشاركتها مع الشركة.

وقال المدير التنفيذي في مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عبدالعزيز الرومي اننا «نواصل في بوبيان استراتيجيتنا الهادفة إلى أن نكون جزءاً مؤثرا في مجتمعنا والعمل وفق هذا على خطط ممنهجة لدعم مختلف الجهات في القطاعين الحكومي والخاص من خلال مشاركة خبراتنا وتجاربنا المتعلقة بالممارسات الرائدة التي قد يستفيد منها قادة هذه الشركات على جميع المستويات وتطبيقها على مستوى فرق العمل لديهم». وأوضح الرومي أن بنك بوبيان سباق دائماً لرفع معدلات تعاونه من شركات القطاع العام والمؤسسات الحكومية وإطلاق مبادرات وبرامج مماثلة، وعلى سبيل المثال تعاونه مع بنك الائتمان الكويتي وبيت الزكاة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وغيرهم من الشركاء، مشيراً إلى أن البرنامج التدريبي الثاني لقيادي البترول الوطنية ركز على إدارة المواهب والقيادة وطرق ومناهج اختيار وتطوير وتقييم القيادات.

وأضاف ان البرنامج قد تطرق إلى مختلف الأساليب التي تضمن سعادة ورضا الموظفين ورفاهيتهم داخل وخارج بيئة العمل، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي لتتماشى مع مساعي بنك بوبيان المستمرة لتنفيذ مبادرات متنوعة تفيد مختلف شرائح المجتمع الكويتي ضمن مبادرات البنك التي تندرج تحت مظلة المسؤولية الاجتماعية.

وفي سياق متصل، قال مساعد المدير في إدارة تطوير المواهب فؤاد العبيد «سعدنا باستضافة قادة الفرق في شركة البترول الوطنية الكويتية خلال البرنامج التدريبي الثاني المقدم من Boubyan Business School وذلك لقناعتنا بأن القيادة السليمة تؤثر إيجاباً على المؤسسة، وأن هذا التأثير ينتقل بدوره إلى موظفي الشركة».

وأشار العبيد ان انضمام مجموعة من قياديي البنك من مختلف الإدارات خلال البرنامج التدريبي، وذلك لمشاركة تجاربهم في التطور الشخصي والمهني منذ بداية التحاقهم بالعمل كموظفين طموحين وصولاً إلى مناصبهم القيادية الحالية ببنك بوبيان.

